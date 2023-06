Le azioni statunitensi si stanno riprendendo tra cautela. Merval segna un nuovo…

Buonasera! OsoToro ti offre il riepilogo giornaliero delle chiusure di mercato

🗽 Per le strade di Wall Street:

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in una giornata positiva ma stanno ancora per entrare in uno stato di mercato rialzistaa condizione Gli operatori di Wall Street rimangono cauti sulle decisioni che prenderà la Fed (Federal Reserve) nel breve termine Come influenzerà gli Stati Uniti e l’economia globale?

Modello S&P500Punto di riferimento del mercato azionario nordamericano. +0,24%E Ha sovraperformato il Nasdaq Composite, che è salito dello 0,36%. D’altra parte, il Dow Jones è rimasto pressoché invariato alla fine della giornata.

“La notizia che il Segretario di Stato Anthony Blinken dovrebbe visitare la Cina e incontrare alti funzionari ha rafforzato le azioni statunitensiafferma Edward Moya, capo analista di mercato di Onda. “Qualsiasi progresso nell’allentamento delle tensioni con le due maggiori economie mondiali è positivo per la propensione al rischiocommenta.

L’S&P500 è stato trainato oggi dai titoli finanziari, Il che conferma che la situazione di mercato rialzista non continua solo nel settore tecnologico. Tuttavia, la componente tecnologica di questo indice è scesa dello 0,12%, con le azioni Apple (AAPL) Sotto Il giorno dopo l’azienda ha presentato le sue innovazioni, come Vision Pro, e Dopo aver rilevato gli aggiornamenti in iOS17.

Nasdaq composito (CCMPDL) tramite azioni di Adobe Inc. (ADBE), in rialzo del 10,64%, seguita da Zumiez Inc. (ZUMZ), che sono cresciute di valore del 6,13%, e al terzo posto le azioni di DLocal Limited (DLO), rinoceronti di origine uruguaiana, con un incremento del 5,72%.

entro, Nello S&P500, il settore finanziario ha registrato una divergenza di prezzo dell’1,33%, seguito dal settore dei consumi non core (0,99%) e dal settore energetico (0,69%).. Nella categoria finanziaria, i titoli con le migliori performance martedì sono stati Comerica Inc. (CM), con uno scarto del 7,14%, seguito dalla quinta quota di Bankcorp (Third).FITB), con un aumento del 5,06%, e la quota di Zions Bancorp si è classificata al terzo posto (Sion) che è salito del 4,87% nella giornata.

mercati internazionali.

🌎 Nella regione:

mercati latinoamericani.

Nella regione abbiamo di nuovo come indicatore il Merval dell’Argentina (Merval): L’indice principale della Borsa di Buenos Aires ha chiuso al livello più alto da quando Alberto Fernandez è entrato in carica il 10 dicembre 2019. Quali sono le ragioni dietro l’euforia nel mercato azionario?

in conversazione con Linea BloombergAnalista finanziario Franco Tilde Mirando principalmente al possibile acquisto di Macro della società argentina Itaú come catalizzatore per la buona performance dei titoli argentini. “Anche se non correlato ai numeri – la quota di mercato degli asset argentini di Itau è dell’1,2% – cosa ha fatto questa notizia Rivela quanto sia economico il sistema bancario argentino‘, ha evidenziato l’analista.

Lo ha evidenziato Mauro Natalucci, chief account officer di Rava Bursátil, valutando Merval di oltre il 5%. Questo indicatore accumula un aumento di oltre il 34% in un periodo di un mese. Tra le altre ragioni che giustificano l’euforia nel mercato, seleziona questo Dopo il riconoscimento del cambio del debito in pesos da parte del governo argentino, con l’obiettivo di posticipare le prossime scadenze, sono state rafforzate le obbligazioni in valuta e le azioni locali.

“L’indice del mercato azionario nazionale ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando i 380.000 punti, che equivale a Guadagno cumulativo di oltre il 313% su base annua e l’88% su base annua nel 2023. In meno di tre mesi, il mercato interno è cresciuto di oltre l’80%, in una serie rialzista a breve termine apparentemente infinita.“, È spiegare.

Secondo Rava Bursátil, nel giorno i titoli con la maggiore varianza positiva sono stati quelli di banca di controllo (supv)che è salito del 14,50%, seguito dalle azioni banca macro (BMA) – Il soggetto che acquisterà una controllata di ETA – con un aumento del 12,42% in seduta, e quote al terzo posto Gruppo finanziario galiziano (Viaggio)che è aumentato del 12,23%.

colcap colombia (colcap), d’altra parte, ha ottenuto forti guadagni nel bel mezzo di una crisi politica che ha messo in difficoltà il governo di Gustavo Petro e le riforme che voleva promuovere a breve termine. In effetti, uno dei motivi dell’ottimismo degli operatori del mercato colombiano è che il ritardo nelle riforme consentirà , tra gli altri, ai settori pensionistico e sanitario di essere meno stressato da possibili modifiche normative. Intende promuovere la presidenza di Petro e questo è stato criticato nel settore privato.

A Calcutta sono aumentati i settori Finanza (5,18%), Servizi pubblici (3,81%) ed Energia (2,22%)., che consolida i guadagni odierni. Nel settore finanziario, Corporación Financiera Colombiana azioni (PFCORCOL), con un incremento dell’8,33%, seguito dalle azioni Bancolombia (PFBCOLO) con un incremento del 7,16%.

Infine il brasiliano Ibovespa (ibov), S&P/BMV del mercato azionario messicano (Mxpol) e chile ibsa (IPSA) 1,70%, 1,67% e 1,06%, rispettivamente.

🍝 Informazioni sulla cena:

Nuove prospettive per l’America Latina: La Banca mondiale (BM) ha pubblicato martedì un aggiornamento delle sue prospettive economiche globali per il 2023 e i periodi annuali successivi, prevedendo che l’America Latina e i Caraibi cresceranno dell’1,5% alla fine di quest’anno. – Ad aprile mi aspettavo l’1,4% – e un miglioramento delle aspettative per alcuni paesi della regione.

era un caso Messico: Il paese governato da Andres Manuel López Obrador potrebbe crescere del 2,5% quest’anno, secondo l’organizzazione.quando fino ad aprile si prevedeva un aumento dell’1,5%. Più ottimistiche anche le prospettive per il Brasile: il colosso latinoamericano crescerà dell’1,2% nel 2023. (Due mesi fa la Banca Mondiale pensava che lo sarebbe stato lo 0,8%.) Allo stesso modo, le prospettive per l’economia colombiana sono migliorate: L’economia colombiana dovrebbe crescere dell’1,7% quando ad aprile era prevista un’espansione dell’1,1% nel 2023.

Un altro caso simile è il CileDove fino a poco tempo fa si prevedeva un calo dell’attività economica dello 0,7% su base annua: ora la previsione negativa è stata ridotta allo 0,4%.

In contrasto con le migliori prospettive delle grandi economie latinoamericane, l’Argentina rimane in una situazione complessa: La Banca Mondiale prevede che il PIL dell’Argentina scenderà del 2% durante quest’anno, dove fino a due mesi fa prevedeva una crescita dello 0%. Fino alla fine dello scorso anno, si prevedeva che il paese di Río de la Plata avesse una crescita economica del 2%. Nel caso La Banca Mondiale in Perù prevede che l’economia cresca del 2,2%, 0,2 punti percentuali in meno di quanto previsto ad aprile per il Paese andino.

