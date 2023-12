L'inflazione nel settore della moda torna a moderarsi a novembre

L’inflazione industriale si modera nuovamente a novembre. Nel penultimo mese dell'anno l'indice dei prezzi industriali (Ipri) del settore è rimasto leggermente inferiore a quello del mese precedente, proseguendo il trend moderato degli ultimi mesi. Attualmente, secondo le pubblicazioni dell’Istituto Nazionale di Statistica (INE), l’industria della pelletteria e delle calzature rimane il sottosettore più inflazionato.

Nello specifico, l’inflazione del settore tessile è aumentata dello 0,4% su base mensile, Meno dell'aumento dello 0,6% registrato a ottobre, tre mesi con l'aumento più basso finora quest'anno. I dati sono molto lontani dal tasso di inflazione dell’8,5% con cui il sottosettore ha iniziato quest’anno.

L'abbigliamento, dal canto suo, mantiene ancora un tasso di inflazione più elevato rispetto al tessile, registrando a novembre un aumento dei prezzi dell'1,6%. La percentuale rimane simile all'aumento dei prezzi registrato dal sottosettore il mese scorso, quando sono aumentati dell'1,2%, il livello più basso dell'anno. Negli ultimi mesi anche l’inflazione dell’abbigliamento è stata moderata.

L'industria della pelletteria e delle calzature resta il settore più inflazionato, con un aumento del 2,4% a novembreCiò è in linea con l’aumento del 2,3% registrato in ottobre. Come altri settori, anche le calzature hanno moderato l'aumento dei prezzi nel corso dell'anno, dopo essere cresciuti a gennaio con un IPRI del 4,1%.

A novembre, Solo due sottogruppi dell'industria della moda hanno ridotto i prezzi. Il settore della preparazione e filatura delle fibre tessili è uno di questi settori, ed è un settore fortemente influenzato dai prezzi dell'energia, che ha registrato un calo del 3,8%, il quinto calo consecutivo. L'industria dei tessuti tessili è diminuita del 2,8%, il valore più basso dell'anno.

I prezzi dei tessili finiti, che in ottobre erano scesi per la prima volta quest'anno, sono nuovamente saliti leggermente allo 0,5%.%. Per quanto riguarda il resto dei sotto-settori, i prezzi hanno registrato un aumento, tra cui il più inflazionato è stato quello della preparazione, concia e rifinizione delle pelli.Un aumento del 2,8%.

L'indice generale Ipri ha registrato a novembre un calo del 7,4%, il nono tasso negativo consecutivo. Questo aumento è stato trainato dai prezzi dell’energia, che sono scesi del 23%.

L'Indice dei Prezzi Industriali (Ipri) è un indice congiunturale che misura l'andamento mensile dei prezzi dei prodotti industriali fabbricati e venduti sul mercato locale, nella prima fase della loro commercializzazione, ovvero i prezzi di vendita all'uscita dal mercato locale . Fabbrica, esclusi costi di trasporto e commercializzazione e fattura IVA. Viene implementato mensilmente sulla base di un campione di 28.000 prezzi provenienti da 9.000 stabilimenti industriali ogni mese.