Secondo lo studio, le vendite di automobili negli Stati Uniti sono aumentate del 13,2% nel 2023

Washington, (EFI).- Le vendite di automobili negli Stati Uniti sono aumentate del 13,2% nel 2023 rispetto all'anno precedente, raggiungendo 15,46 milioni di automobili, secondo le stime di J.D. Power.

A pochi giorni dalla fine dell'anno, JD Power, uno dei maggiori analisti del settore automobilistico statunitense, ha stimato che… Le vendite di dicembre raggiungeranno 1 milione 396mila 700 unitàAnche 13,2% in più rispetto allo stesso mese del 2022.

Di più Saldi a dicembre Lui è preferito di Migliorare la disponibilità e l’accessibilità dei veicoli.

Secondo i numeri di J.D. Power,… Inventario del veicolo Nel Le concessionarie avranno 1,7 milioni di veicoli A Alla fine di dicembreUN 55,1% in più Quale un anno fa Ma ancora a 40% sotto Seguace Livelli c'è Prima della pandemia.

allo stesso tempo, Prezzo medio di vendita di un'auto nuova nel mese di dicembre Quest'anno sono 20,7% in meno rispetto al 2022 É situato in 46mila 55 dollari.

Thomas King, responsabile dell'analisi presso JD Power, ha dichiarato in una dichiarazione: Con inventario migliorato“Il prezzo medio delle transazioni al dettaglio sta diminuendo”.

Crittografia del re 50 mila 400 milioni di dollari I soldi che Gli americani spenderanno In Nuovi veicoli A dicembre il 5,1% in più rispetto a dicembre 2022.

Sebbene I profitti dei concessionari per unità venduta sono in caloJ.D. Power stima che rimanga a galla Presidenti Per coloro che hanno Prima della pandemia.

La società stima che bUtile per unità venduta Ciò che i trader ottengono ora è Duemila729 dollari, ovvero il 32,5% in meno rispetto allo scorso anno Ma il doppio rispetto a dicembre 2019. EFE jcr/pamp/eat