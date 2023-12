Secondo il CEO di Nvidia, l’intelligenza artificiale intelligente quanto gli esseri umani diventerà realtà in meno di 5 anni

I ricavi di Nvidia sono triplicati rispetto allo scorso anno, spinti da un forte aumento della domanda di unità di elaborazione grafica di prossima generazione.

Jensen Huang, CEO della società tecnologica Nvidia

L'intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti ultimamente. Se non è per le previsioni di Bill Gates per il 2024, il quale ritiene che l'intelligenza artificiale sarà l'elemento che accelererà molteplici scoperte il prossimo anno, è per i molteplici lanci di piattaforme o prodotti basati su di essa, come il robot AI di LG che ti aiuta con le faccende domestiche.

L'ultima persona a parlare su questo argomento è stata Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, che lo ha fatto al vertice annuale del New York Times, chiamato DealBook. Secondo le aspettative di Huang. Entro cinque anni l’intelligenza artificiale competerà direttamente con l’intelligenza umanaCiò sarà particolarmente importante per l’intelligenza generale artificiale (AGI).

Il CEO di Nvidia è ottimista riguardo ai rapidi progressi nelle tecnologie di intelligenza artificiale

Inoltre, questo argomento Influito positivamente sulle entrate di Nvidiasecondo uno BNN un'altra pausa. Ha scelto l'azienda tecnologica Addestra modelli IA e gestisci interi carichi di lavoro Nel settore automobilistico, nell'architettura e perfino nel settore della ricerca scientifica.

così, La domanda per le unità di elaborazione grafica (GPU) di prossima generazione di Nvidia è triplicata Rispetto all'anno scorso. Più specificamente, stiamo parlando di 9,24 miliardi di dollari generati nel terzo trimestre del 2023, rispetto ai 680 milioni di dollari fatturati nel terzo trimestre del 2022.

Huang ha anche sottolineato gli ultimi risultati ottenuti dal produttore di software e semiconduttori. Riguarda Il primo supercomputer con intelligenza artificiale al mondo, consegnato a OpenAIla società fondata da Elon Musk che ha recentemente subito diversi cambiamenti nel suo consiglio di amministrazione.

Infine, anche il CEO di Nvidia è intervenuto Pensando al futuro Per il settore dell’intelligenza artificiale, è completamente mantenuto Ottimista Di fronte al progresso. Sebbene riconosca i limiti dell’intelligenza artificiale in termini logici, ritiene che la creazione di strumenti personali di intelligenza artificiale sarà di grande importanza Miglioramenti nella progettazione dei chip, nella scoperta di farmaci e nella radiologiatra gli altri settori.

