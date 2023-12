Alcune delle rotture più famose del 2023: Rosalía, Sebastian Yatra e Kylie Jenner – People – Culture

L’anno 2023, che volge al termine, ha visto molte rotture nel mondo dello spettacolo. Nel corso di questi dodici mesi ci sono state rotture amichevoli e altri coinvolti in disaccordi e scandali. Di seguito, esploriamo alcuni dei casi di celebrità più famosi.

Alcune delle rotture di celebrità più famose

La storia di Alejandro e Rosalia: un finale inaspettato

La relazione tra Rau Alejandro e Rosalía, sbocciata nel 2021 dopo essersi incontrati due anni fa, ha sorpreso molti alla fine di quest'anno.

La coppia, che ha collaborato all'EP 'RR' e ha annunciato il fidanzamento a marzo, è stata coinvolta in voci di infedeltà da parte di Rauw Alejandro. Di fronte a queste speculazioni, il suonatore di reggaeton ha espresso pubblicamente il suo disaccordo con le accuse, sottolineando il suo rispetto per Rosalía e le loro famiglie. Ha spiegato che non c'erano terze parti coinvolte nella loro separazione, avvenuta mesi prima del loro annuncio ufficiale, lo scorso luglio.

“Sono sorte false accuse pubbliche e, a causa del rispetto che ho per lei, per le nostre famiglie e per tutto ciò che stiamo attraversando, non potevo rimanere in silenzio e continuare a guardare come cercano di distruggere la storia d’amore più vera che Dio mi ha permesso di vivere, ” disse all'epoca l'interprete di Bisso.

Sebastian Yatra e Aitana

L'amore è apparso all'inizio del 2023 tra Aitana e Sebastian Yatra, attirando l'attenzione dei paparazzi in più occasioni. Tuttavia, questa storia d'amore non durò un anno.

A novembre, la cantante colombiana aveva confermato che entrambi avevano deciso di separarsi, nonostante il continuo affetto reciproco che li legava. La loro separazione, benché improvvisa, rimase lontana da scandali e dissapori.

Aitana e Sebastian Yatra sono stati avvistati più volte quest'anno. immagine: Instagram: @sebastianyatra

Taylor Swift e Joe Alwyn

Nell'aprile 2023, Taylor Swift e Joe Alwyn hanno concluso la loro relazione durata sei anni. Anche se il loro fidanzamento si è concluso in sordina, non c'è voluto molto prima che emergessero voci che collegavano l'artista a Travis Kelce, noto giocatore di football americano. Queste speculazioni sono state confermate quando la coppia ha iniziato a frequentarsi a settembre.

Kylie Jenner e Travis Scott



Un'altra coppia di alto profilo che ha concluso la loro relazione all'inizio del 2023 è Kylie Jenner e Travis Scott. La coppia, che ha riacceso la loro relazione nel tentativo di riaccendere il loro amore, ha finito per lasciarsi nuovamente.

Genitori dei due figli, Stormi e Ayer, la separazione catturò l'attenzione del mondo dello spettacolo. Poco dopo la loro rottura, Kylie Jenner ha iniziato una relazione con l'attore Timothée Chalamet, dando inizio a un nuovo capitolo nella sua vita amorosa.

