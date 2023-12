Dua Lipa pubblica una nuova versione della canzone “Houdini” con il DJ e produttore tedesco Adam Port: Ballare di più – Musica

Ricordiamo che all'inizio dello scorso novembre è apparso il videoclip che accompagnava 'HoudiniÈ stato pubblicato contemporaneamente al singolo. Mi arrangio prima Mano koso Appare una Lipa Una rossa sta eseguendo una danza con un gruppo di ballerini in uno studio di danza, e di questo ci ricorderemo più tardi.

Pertanto, l'artista britannico aggiunge questa canzone ad altre canzoni come: “Non iniziare adesso”, “Volare”, “Un bacio”, “Nuove regole”, “Spezzami il cuore”. Anche 'fisico'.

Ora chiudiamo 2023 Lo ha fatto con questa recensione musicale di un anno straordinario dopo la sua partecipazione al BSO'L'album di Barbie“Con la canzone”Balli notturni“, che è stato certificato oro in Spagna. una preghiera Con oltre 740 milioni di visualizzazioni a livello globale sulle piattaforme digitali, è anche uno degli artisti più ascoltati in streaming al mondo.

“Houdini” (Adam Port Mix)

La traduttrice è nata il 22 agosto 1995 e nel 2023 è andata a Ibiza per festeggiare il suo 28esimo compleanno. Fu allora che coincise per la prima volta con il tedesco Il porto di Adamo.

'Houdiniè una traccia tanto attesa che segna l'inizio di un nuovo capitolo dopo il loro successo 2020 “Nostalgia del futuro.” una preghiera Nota che'Houdini“”Cattura la sensazione delle 4 del mattino, quando la notte sta per finire e sei un po' sudato, ma non vuoi che la festa finisca.“. Lui Video Musicale UfficialeDiretto da Mano koso Con il direttore della fotografia Andrej Chemetov,offerte una preghiera Dopo l'allenamento nella sala da ballo, ha rivisto la sua coreografia sotto luci fluorescenti. Le luci si riflettono sugli specchi nella stanza, creando un'illusione ottica mentre l'energia inizia ad aumentare.

“Questa canzone rappresenta le parti più leggere e liberatorie del mio essere single.“, Lui dice una preghiera. “”Houdini scherza molto ed esplora l'idea se qualcuno se lo merita davvero o alla fine lo ingannerò. Non sai mai dove qualcosa può portarti, e questa è la bellezza di essere aperti a qualunque cosa la vita ti riservi. Non vedo l’ora di condividere questa sensazione di felicità provocatoria con i miei fan.“.

'HoudiniÈ stato scritto da Lipa con Carolyn Ellin, Danny L. Harley, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker dei Tame Impala, un gruppo che è stato il principale collaboratore durante il progetto, ed è stato prodotto da Parker e Harley. “Gran parte di questo album è stato scritto in quei momenti esilaranti di caos assoluto e nel modo in cui lei si muoveva nel mondo con leggerezza e ottimismo, indipendentemente dal risultato.“, Lui dice una preghiera.

Pertanto, questa revisione è stata ora aggiunta sulla base di un'ulteriore produzione una casa E TecnicaFrancobolli porto.

Revisione dell'argomento con Adam Port

Video ufficiale/versione originale

Messaggio di genio

[Intro]SÌ

Mmm, eh

Prendimi o vado a Houdini

Prendimi o vado a Houdini

Prendimi o vado a Houdini

Prendimi o vado a Houdini

[Chorus] Vado e vengo

Dimmi tutti i modi in cui hai bisogno di me

Non sono qui per molto Vado e vengoDimostrami che hai il diritto di compiacermiTutti sanno[Verse 1] Il tempo passa come un'eclissi solare Ti vedo guardare mentre mi mandi un bacioÈ il tuo momento, mia cara, non lasciartelo scappareAvvicinati, puoi leggere le mie labbra? [Chorus]Dicono che vado e vengoDimmi tutti i modi in cui hai bisogno di meNon sono qui per moltoVado e vengoDimostrami che hai il diritto di compiacermiTutti sanno

[Post-Chorus]Se sei abbastanza bravo, troverai la strada

Forse puoi far cambiare ad una ragazza i suoi modi

Ci pensi giorno e notte?

Forse puoi essere tu quello che mi fa restare

Ma metti in pratica tutto ciò che predichi?

Prendimi o vado a Houdini

Prendimi o vado a Houdini

[Verse 2]Tutto quello che dici sembra così dolce (ah-ah)(Oh, oh)Ho bisogno di qualcosa che mi faccia credere (ah-ah)Se lo capisci, tesoro, dallo a me [Chorus]Dicono che vado e vengoDimmi tutti i modi in cui hai bisogno di meNon sono qui per moltoVado e vengo (vado e vengo)Dimostrami che hai il diritto di compiacermiLo sanno tutti (non sono qui da molto)[Post-Chorus] Se sei abbastanza bravo, troverai la strada

Forse puoi far cambiare ad una ragazza i suoi modi

Ci pensi giorno e notte?

Forse puoi essere tu quello che mi fa restare

[Bridge]Oh, oh

OH

Prendimi o vai via Houdini (hahaha)

Prendimi o vado a Houdini