TikTok: Sua figlia gli ha regalato un biglietto per il concerto di Natale del Gruppo 5 e lui si è commosso fino alle lacrime

Una figlia ha sorpreso sua madre regalandole i biglietti per un concerto del Grupo 5, scatenando un'ondata di emozioni e un momento indimenticabile. (Tik Tok / @29fcas)



IL Natale È finita, ma le sorprese continuano ad arrivare sui social media. Anche se si suppone che in questa data i bambini siano i più avvantaggiati, c'era anche il tempo per alcuni bambini gentili di sorprendere i loro genitori con un regalo che non si aspettavano e di farli scoppiare in lacrime.

Potresti essere interessato a: La delusione dell'amico segreto: gli fanno un regalo che non ha chiesto e la sua reazione diventa virale su TikTok

Appare anche nell'emozionante video diffuso nelle scorse ore sulla piattaforma TikTok, di cui fa parte anche il celebre gruppo Cumbia. Squadra 5.

La famiglia è sopraffatta dall'emozione quando scopre che il loro regalo di Natale non comprende solo vestiti. Era un biglietto per vedere il Gruppo 5 dal vivo. (Tik Tok / @29fcas)

Secondo le foto caricate sulla popolare piattaforma cinese caricate dall'utente identificato come @29fcasUna giovane donna voleva sorprendere sua madre con un regalo molto speciale e, quando apparve, la signora lo apprezzò moltissimo e non si aspettava la grandezza del regalo.

La procedura inizia quando la donna inizia ad aprire il regalo con molta attenzione per non danneggiare la carta da regalo. Ma dopo aver visto la pazienza con cui lo aveva fatto, un uomo, apparentemente suo marito, glielo strappò di mano dicendole che doveva strappare l'intero foglio.

Ancora una volta, con il regalo in mano, la madre di famiglia si accorse che si trattava di una polo che portava il titolo di una canzone del quinto gruppo: “Mi sono innamorato di te e cosa?”. Ma il regalo non era tutto, perché dentro l'involucro, che l'uomo impaziente quasi ruppe, si nascondeva un messaggio importante.

Potresti essere interessato a: ⁠Biglietti d'ingresso a Machu Picchu: ragioni e domande sulla fallita vendita digitale dei biglietti d'ingresso

Queste erano altre due lettere che sua figlia gli aveva lasciato. La prima era una foto del gruppo Compiambra. Il secondo era un messaggio emotivo che confermava che la donna sarebbe stata presente il 5 aprile Stadio nazionale Nei primi due concerti il ​​gruppo nato a Moncevo (Chiclayo) si esibirà per tutti i suoi fan.

Le reazioni online mostrano l'impatto emotivo di regalare i biglietti del Grupo 5, creando un legame familiare su un ritmo di cumbia. (Tik Tok / @29fcas)

Dopo aver letto il messaggio, la donna non è riuscita a scrollarsi di dosso la sua incredulità, perché ottenere un biglietto per questo spettacolo era diventata una sfida. Una vera Odissea Per tutti i fan che hanno fatto tutto il possibile per ottenere un biglietto, ma molti di loro non l'hanno ricevuto.

Potresti essere interessato a: Il Gruppo 5 si esibirà in un secondo concerto allo Stadio Nazionale: acquista i biglietti per la nuova data

Subito dopo la madre, sopraffatta dall'emozione, con le lacrime agli occhi si è avvicinata alla figlia per abbracciarla e baciarla sulla schiena. Gratitudine Per un gesto così nobile.

Coloro che hanno espresso la loro gioia per la reazione della donna e per l'entità del regalo sono state le migliaia di internauti che hanno guardato il video e che, ovviamente, erano anche loro fan di questo regalo. Squadra 5.

“Ama Dio: strappa il foglio e abbraccia tua figlia”.“Ho regalato anche a mia zia solo la polo, non ne ho abbastanza per il biglietto del G5”, “Ho regalato anche il biglietto del G5 a mia madre, andiamo insieme, ci piace”, “Il ragazzo mi riconosce “Piangi signora, anche mia figlia mi ha fatto quel bellissimo regalo il quinto giorno, siamo il quinto gruppo”, questi sono solo alcuni dei messaggi che si possono leggere nel post originale.

I fan del quinto set avranno una nuova opportunità di acquistare i biglietti il ​​5 gennaio, a causa della forte domanda per gli spettacoli precedenti. (Tik Tok / @29fcas)

Dopo che il gruppo cumbia ha annunciato che terrà un grande concerto il 5 e 6 aprile Stadio nazionalei biglietti volarono letteralmente in poche ore e migliaia di tifosi rimasero desiderosi di vederli giocare nello stadio.

Tuttavia, pochi giorni fa hanno annunciato un terzo appuntamento per domenica 7 aprile 2024.

I biglietti per questo nuovo spettacolo saranno in vendita solo su 5 gennaioper il quale migliaia di fan che non hanno ottenuto i biglietti per le prime due date saranno ansiosi di provare a realizzare il loro sogno di vederli dal vivo.