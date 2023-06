Questa è la lotta “silenziosa” per le nuove auto elettriche e le loro batterie

La Francia ha cercato a lungo di attrarre ai suoi confini i principali attori del settore dei veicoli elettrici. Il miglior esempio di ciò è l’ultima riunione tenuta dal suo presidente, Emanuele Macron Con il CEO di Tesla, Elon Muskchi lo ha provato Invade Per investire nel paese gallico. Il suo obiettivo è che il produttore statunitense prenda in considerazione la costruzione di un imponente impianto di veicoli elettrici lì o lo incoraggi a investire in attività alternative che includano altre linee di business di mobilità elettrica di quella società.

Come ho imparato ReutersCon manovre come questa, la Francia sta a guardare Posizionarsi come la prima potenza europea in questo tipo di veicoloe quindi aspettarsi altre alternative come Spagna o Germania.

La scintilla di questa strategia è scattata qualche mese fa, quando il Presidente della Francia ha tenuto un incontro con i vertici della società ProLogium, specializzata in batterie allo stato solido per auto elettriche. Come indicazione delle capacità, Vincenzo Yang, il capo di detta società, ha tagliato a metà una delle sue batterie e ha comunque alimentato un piccolo circuito che alimentava una lampadina. Macron è rimasto davvero colpito da questo sfoggio di tecnologia e ha dichiarato: “Semplificheremo la vita a queste aziende e le aiuteremo a stabilirsi qui”.

Dieci mesi dopo, Macron si è annunciato ProLogium sbarca in Francia; Nello specifico, realizzeranno la prima gigafactory europea in un porto del nord del Paese, nella regione di Dunkerque. Inoltre, è già previsto l’arrivo di altre aziende, che per questo stanno promuovendo a livello internazionale il loro polo industriale vicino al confine con il Belgio, un vecchio distretto minerario abbandonato. Ciò potrebbe comportare investimenti importanti e la creazione di migliaia di posti di lavoro nella regione, cosa che Macron vorrebbe fare lotta.

Emmanuel Macron ha infatti avuto un incontro con Elon Musk qualche settimana fa per convincerlo a investire nella regione francese.

Tra le sue principali promesse c’è la riduzione o addirittura l’eliminazione determinate tasse Per queste aziende, oltre al sostegno finanziario dello Stato stesso e dell’Unione Europea e dei suoi fondi dedicati. “I risultati non cadono dal cielo. È in linea con quello che facciamo da sei anni. La Francia si sta adattando al mondo”, ha detto Macron durante il suo discorso a Dunkerque.

Oltre a incontrare i già citati dirigenti di ProLogium e Tesla, il presidente francese ha tenuto stretti colloqui con i vertici di Immagina AESC, Verkor, ACC (compresa Mercedes-Benz), Stellantis, per attrarre importanti investimenti nell’area di Gala. Allo stesso tempo, sarà anche interessata a integrare nella regione la produzione di veicoli elettrici di BYD in Europa, come hanno appreso alcuni funzionari vicini all’esecutivo francese.

Con questi movimenti, la Francia intensifica le sue posizioni contro gli altri concorrenti Europei, come la Germania o la Spagna, tra gli altri. Il nostro Paese è già stato ipotizzato in numerose occasioni come il tanto atteso “hub” europeo per la mobilità elettrica, con importanti investimenti da parte di aziende di alto livello, come Ford, Volkswagen o Stellantis. Tutti hanno già confermato l’apertura o l’implementazione di vari stabilimenti per la produzione di veicoli elettrici nel nostro Paese, anche se è previsto anche l’arrivo di altre aziende che producono componenti chiave, come le batterie.

Comunque sia, l’Europa sta vivendo una certa situazione battaglia Tra gli Stati membri da scoprire chi occupa la posizione aurea in termini di produzione e distribuzione di motori elettrici. Con il passare dei mesi verranno svelati nuovi ed interessanti accordi.