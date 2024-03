Qual è il loro scopo e perché le omologazioni delle auto per il mercato argentino richiedono così tanto tempo?

Il ritardo nell'omologazione della vettura in Argentina fu di circa un anno compreso il trasporto via mare. Adesso questo tempo è scontato e può durare solo sei mesi al massimo (Chinatopix tramite AP)

“Se le approvazioni non ci sonoQualsiasi normale uomo d'affari può farlo Portare auto e venderle senza garanzia da quale tipo. Sebbene i produttori e gli importatori non siano sempre soddisfatti dei requisiti loro richiesti, l'omologazione del veicolo è importante non solo per l'azienda. “Sicurezza degli utenti ma anche per l'ambiente”.

Questa è la descrizione che fa uno specialista che segue passo dopo passo questo procedimento che pochissimi conoscono e che spiega perché alcune vetture proposte nei paesi d'origine dei marchi, a volte impiegano più di un anno per raggiungere il mercato argentino . .

L'omogeneizzazione è un procedimento che permette di vendere ogni modello di automobile. E immatricolato con targa per poter circolare su strade pubbliche. Sebbene si tratti di una procedura e di un permesso rilasciato, si tratta di due file diversi, chiamati LCM e LCA, che si ottengono dopo aver presentato i documenti per ciascuna vettura in Sottosegretario al Ministero dell'Industria e dell'Ambiente. Il primo si riferisce agli aspetti di sicurezza del veicolo e il secondo alle emissioni.

Ma prima di presentare tutti i documenti, c’è una cosa essenziale che il richiedente deve avere, ovvero un contratto di rappresentanza ufficiale RUMP, che sta per Single Record of Productivity MatrixQuesta dovrà essere presentata ogni anno con la stessa validità. Il motivo è che esiste qualcosa chiamato… Auto di ultima serieQuelli che non vengono più prodotti vengono venduti a basso prezzo. Quelle auto che restano dalla produzione e che di solito sono lì per un motivo Belgio o Panama, possono essere acquistati in lotti e venduti da un'azienda specifica senza fornire una garanzia per l'apparecchiatura. Nei paesi con sistemi di omologazione come l’Argentina non possono entrare.

Le auto devono rispettare due diverse omologazioni, una per le emissioni e una per la sicurezza.

IL Modello di configurazione della licenza (LCM) Deve essere conforme ai test e agli standard europei attuali in materia di sicurezza attiva e passiva dei veicoli. I cataloghi che espongono marchi sono veri e propri libri composti da centinaia di pagine di documentazione dettagliata a cui è necessario inviare INTI (Istituto Nazionale di Tecnologia Industriale), che deve esaminare attentamente ciascun documento per concedere la corrispondente approvazione. IL Licenza di configurazione ambientale (ACL) Si riferisce alle emissioni di gas, al rumore e ai parassiti.

Tuttavia, l’autenticazione del veicolo è un processo noioso che, oltre al naturale ritardo richiesto dallo studio approfondito di ogni elemento, ha un costo elevato per i richiedenti. Attualmente ottieni L'LCM costa al richiedente circa 6.000.000 di dollari USA e l'LCA vale P1.270.000. Ciò significa che il costo di omologazione della vettura è di ca Circa $ 8000. Un numero inferiore per il produttore, ma non molto per l'importatore.

Inoltre, fino all'anno scorso, ogni file presentato doveva essere tradotto in spagnolo, cosa che, oltre ad essere molto costosa, richiedeva tempi lunghi. Per riferimento, il test del sedile dura circa 60 pagine e il test dei freni fino a 90 pagine. Ma da quando è stata nominata la nuova macchina Il sottosegretario al Ministero dell'Industria, Javier Ignacio CardiniSi è deciso che i file originariamente preparati in inglese si sarebbero basati per lo più su protocolli internazionali. Non dovrebbe più essere tradotto Allo spagnolo.

Le omologazioni si applicano ai veicoli prodotti in Argentina e ai veicoli EFE/Tony Vece importati



C'è stato un cambiamento anche all'interno femmina Dalla sua recente apertura Daniel Afiuni, Presidente Dall'entità. Con la sua profonda conoscenza delle dinamiche dell'industria automobilistica, è stato amministratore delegato dell'azienda Toyota Argentina Per 27 anni, Afione ha cambiato rapidamente un'altra condizione del processo di omologazione automobilistica che ha ritardato significativamente il processo, come l'eliminazione Correzioni di approvazione. In precedenza, tutti i chiarimenti che potevano derivare dallo studio dei fascicoli LCM venivano richiesti uno per uno, il che significa che ogni volta che si presentava tale necessità, la richiesta veniva inviata al richiedente prima di proseguire con lo studio di tutti i documenti. Afione ha modificato questa modalità di revisione dei fascicoli, ora vengono letti integralmente e tutte le richieste di chiarimenti vengono inviate contemporaneamente, accorciando così i tempi complessivi di amministrazione.

Le previsioni nel settore automobilistico indicano che un processo durato dai 7 agli 8 mesi verrà abbreviato della metà con questa unica riforma della procedura, e le previsioni indicano che in breve tempo questi termini potrebbero essere ulteriormente ridotti. Il periodo massimo è di tre mesi.

L'ultima azione da eseguire è kip fileche è indicato Pezzi di ricambio per ogni modello. Ora questa operazione può essere effettuata quasi contemporaneamente all'omologazione della vettura, mentre prima doveva iniziare non appena venivano ottenuti LCA e LCM.

Le approvazioni devono essere ottenute per tutti i veicoli, nazionali e importati, venduti sul mercato. Nel caso di quelli prodotti o assemblati nel Paese, anche la componente nazionale deve essere omologata, in quanto tali parti devono essere inviate a laboratori autorizzati con Norma ISO17025che non esiste in Argentina, ma in Brasile e Cile.

Nel caso delle vetture nazionali, i componenti locali compresi nel rapporto normativo devono essere validati presso laboratori certificati ISO 17025.

Una volta approvate, le auto sono pronte per essere registrate per la commercializzazione. Per i produttori, ciò significa la possibilità di avviare la produzione a livello nazionale, ma per gli importatori, entrambe le fabbriche ADEFA (importatori con stabilimenti locali) come CIDOA (importatori senza stabilimenti in Argentina)Il termine sarà prorogato finché queste auto non arriveranno via nave dai loro paesi di origine.

Tuttavia, sulla questione delle omologazioni, c’è sempre una domanda ragionevole che resta sospesa nell’aria nel tempo. Se il veicolo è omologato in paesi con standard più severi e avanzati di quelli argentini, come le emissioni Euro 6 in Europa, Perché un veicolo di questa origine deve essere nuovamente omologato per l'ingresso in Argentina?

La risposta la fornisce lo stesso specialista in apertura di nota: “Perché i mercati amano America Latina o AfricaInoltre, ad esempio, Non sempre vengono inviate le stesse versioni Che vengono venduti nei paesi più sviluppati. Infatti un'auto Euro 6 costa più di un'auto Euro 5 come quella che può circolare in Argentina. I prodotti importati sono intrinsecamente costosi a causa del peso delle tariffe e delle tasse ad essi applicate La qualità del carburante argentino non resiste all'Euro 6, non ha senso proporre le stesse versioni quando esiste una versione meno costosa che sarebbe idealmente approvata per questo mercato. Ecco perché è importante l'esatta omologazione del veicolo da vendere.