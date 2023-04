Figura 13: Le infinite bugie inventate da ChatGPT Non ho e non ho finito i miei studi a Salamanca.

Cominciamo con qualcosa di molto semplice, come da dove viene la persona. In questo caso, sono tra il pubblico MadridIn Maggior parte Come ho detto molte volte. Non devi cercare lontano per trovare queste informazioni. Ma quando chiedi chiacchierata Mi ha detto che no, vengo da…

Figura 14: Secondo ChatGPT sono nato nel 1974 a Lione

Leoneed è nato a 1974. Beh, non ne ha dato uno. Penso amico mio Madridoltre al generale 1975. Ma chiacchierata È stato carino da parte sua dirlo, e basta. … led è nato a. Beh, non ne ha dato uno. Penso amico mio Gonzalo Martin Phil A, il difensore armato di Lione, sarebbe stato contento, ma no. io vengo daoltre al generale. MaÈ stato carino da parte sua dirlo, e basta.

Figura 16: Beh, secondo ChatGPT, non ho fatto nulla

Sorprendente. secondo chiacchierata scuola iniziata Ingegneria Informatica Nel Università di Salamanca Ma non mi sono laureato perché ho iniziato a lavorare prima. Beh, non ha dato la metà. Certo, un signore continuava a ricordarmi con affetto la mia carriera.

Figura 18: Premi Chema Alonso completamente inventati

casualeE se continua a stringere la lingua, continua a inventare cose, perché i premi davanti a lui esistono Solo alcuni esempi dei numerosi premi e riconoscimenti che Chema Alonso ha ricevuto nel corso della sua carriera. Prometto che sono andato a vedere se questi premi esistono. Questo è corretto Microsoft MVP , ma è stato molto più lungo di un solo anno. Quindi mescola i nomi dei premi che ho ricevuto, i media che mi hanno dato qualche riconoscimento e i nomi delle cose che faccio. Ma tutto è molto simile “E se continua a stringere la lingua, continua a inventare cose, perché i premi davanti a lui esistono

Sono convinto che se continuo a chiedere di più, continuerà a darmi più listini premi. Sono tutte una forma mista di cose che sono, con cose che possono essere, con cose che sono mezze verità. Vale a dire, un grande inventore, perché “Potevano essere”.

all’estremità

Potrebbero volerci diverse ore per giocare con questo, ma penso che stia diventando chiaro che non puoi fidarti di ciò che ti dice qualsiasi persona pubblica, perché si limitano a inventare il proprio. Volevo chiudere chiedendovi i fatti più importanti Chima Alonso E questo mi ha sorpreso.

Figura 20 No, non ho fatto imitazioni

Certo, la cosa su imita, che mi sarebbe piaciuto, ma non gli altri punti che avrei considerato buoni, in quanto troppo generici. Certo, mi sarebbe piaciuto che avesse colpito nel segno con alcuni strumenti e funzioni specifici che ho fatto, ma… questo è quello che è chiacchierataun bugiardo compulsivo mi rende così divertente.

