Cos’è MAT e perché è controverso?

Ufficialmente, le grandi linee elettriche sono chiamate alta tensione NO (Linea antenna ad alta tensione). Tuttavia, l’infrastruttura che Resistenza a una tensione pari o superiore a 400 kV. Per avere meno perdite possibili durante la trasmissione, l’elettricità deve essere trasmessa a bassa velocità, motivo per cui la tensione deve essere bassa molto alto.





Quanti ce ne sono in Catalogna?

Queste sono le grandi costruzioni che ha conseguenze Per la zona in cui è installato. Attualmente in Catalogna ce ne sono molti. Uno di loro chiama Sintamines (Vallis Occidental) e Biscano (Gerones). Un altro collega le sottostazioni catalane con Franciadurante Santa Lujaya delguema (Alt Empordà). Questi giganti sono solitamente di proprietà dell’azienda Rete elettrica, che monopolizza naturalmente la trasmissione di energia. È l’infrastruttura dei trasporti che Paghiamo tramite la bolletta elettrica. Sono specificati nei piani elettrici approvati dal Parlamento.

Perché stanno causando polemiche?

È una grande infrastruttura per questo Impatto sulla regionePer questo motivo, secondo l’amministrazione, andrà attuata solo quando sarà terminata Molto giustificato. Se verranno seguite le fasi di transizione energetica pianificate dalla Spagna, saranno necessarie diverse linee di questo tipo per rendere praticabile l’elettrificazione (attraverso l’aumento delle fonti di energia rinnovabile). Quando vengono proposti, per poter essere eventualmente costruiti, necessitano di numerose autorizzazioni ambientali. Poiché si tratta di costruzioni complesse, spesso devono affrontare l’opposizione dei residenti delle città colpite, degli agricoltori o delle piattaforme ambientali.

Quali sono in discussione?

Quando si presenta Costruisci un parco solare o eolicoÈ necessario trovare una formula per trasferire l’energia generata alla rete di trasmissione (da Rete elettrica) che lo invierà poi alle linee di distribuzione a bassa tensione (Endesa, Naturgia, ecc.). Le aziende promotrici chiedono a Red Eléctrica di offrire loro dei punti di connessione alla rete. Il problema sorge quando le sottostazioni vicine non hanno la capacità di ricevere più elettricità, suggerisce Red Eléctrica I posti più lontani.





Questo è quello che è successo con Tre progetti proposti da Forestaliache negli ultimi mesi e settimane ha causato un caos così grande in Catalogna che se ne è parlato anche in Parlamento, perché non si tratta di reti di trasmissione ma di reti per l’evacuazione dell’energia dai parchi eolici o solari.

In questo multimediale di EL PERIÓDICOSpieghiamo tutti i dettagli di questa controversia: