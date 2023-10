Nokia licenzierà 14mila dipendenti

L’attività di Nokia si è ridotta fino al 20% negli ultimi anni, quindi l’azienda finlandese ha introdotto un piano di licenziamento che interesserà circa 14.000 lavoratori a livello globale per ridurre i costi.

All’inizio del 2023, Nokia Friends ha cambiato immagine per la prima volta in 60 anni.

Ora che Nokia ha il coraggio di produrre smartphone in Europa, sembra proprio di sì Non tutto va bene intorno a te Come l’abbiamo disegnato, perché secondo quello che ci dicono i nostri colleghi PhandroidQuesto impegno chiaro e fermo nei confronti del 5G potrebbe aver fatto scoppiare la bolla e basta Ora imporre una profonda ristrutturazione Al produttore del Nord.

Non ci riferiamo al cambiamento di quadro, il primo in quasi 60 anni, a cui abbiamo assistito all’inizio del 2023, ma piuttosto al Qualcosa di meno aneddotico e più doloroso come il licenziamento di massa di circa 14.000 dipendenti Negozieranno effettivamente e si aspettano che lo facciamo Reuters Pochi giorni fa.

La decisione è già stata presa e lo stesso CEO di Nokia ha affermato Becca LundmarkHa giustificato la decisione e ha spiegato le circostanze:

La situazione del mercato adesso è davvero difficile, come dimostra il fatto che nel nostro mercato più importante, gli Stati Uniti, le nostre vendite nette sono diminuite del 40% nel terzo trimestre. [de 2023].

Il motivo principale di questo problema è L’enorme bolla creata dal passaggio alla connettività 5Gcosa che in gran parte è già avvenuta con enormi vendite negli anni precedenti, Ora riduci la domanda Dei dispositivi in ​​un modo molto evidente.

Non solo, ma è quello Crescenti tensioni geopolitichecrisi globali che stiamo limitando da diversi anni e Iper inflazione Ha chiaramente contribuito a peggiorare la situazione.

Vale la pena ricordarlo Nokia non vende solo smartphone e/o dispositivi mobilima realizza profitti anche grazie ai brevetti e alle vendite relativi al 5G Soluzioni di rete Wi-Fi e apparati 5G Di tutti i tipi, in tutti i suoi principali sbocchi di mercato Un forte calo di circa il 20%.

E a proposito di numeri, ce lo dicono Nokia taglierà circa 14.000 posti di lavoro In tutte le sue divisioni e in tutte le sue sedi nel mondo, passare da circa 86.000 dipendenti a circa 72.000 dipendenti, al fine di Risparmio sui costi stimato in circa 800 milioni di euro Per il prossimo anno fiscale, e fino a circa 1,2 miliardi all’anno, più o meno, entro il 2026.

Non è il primo produttore Tecnica E non sarà l’ultimoSfortunatamente, i loro costi aziendali e di produzione devono adeguarsi, come è accaduto di recente Anche Qualcomm ha annunciato l’uscita di circa 1.200 dipendenti di “Continua incertezza nel contesto macroeconomico e crisi della domanda”.