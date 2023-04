Prezzo luce oraria, 3 aprile | Quando costa meno un chilowattora e quando costa di più?

L’attuazione della cosiddetta “eccezione iberica” ha ridotto la bolletta elettrica, dopo la guerra in Ucraina ha aggravato la crisi energetica che il nostro Paese stava vivendo da mesi.

La nuova scala che era Proposta alla Commissione europea insieme al Portogallo, Fissa un massimale di 40 euro per megawattora di gas utilizzato per generare elettricità. Si tratta di un meccanismo temporaneo che rimarrà in vigore dopo la sua proroga fino al 31 dicembre 2023.

Durante lo scorso 2022, la Spagna ha visto vari aumenti del costo dei megawatt all’ora, Nella misura in cui lo pone ad un prezzo massimo di 700 €/MWh, Battendo tutti i record. Con l’attivazione del nuovo meccanismo, il governo spera di ridurre la bolletta elettrica tra il 15% e il 20%.

Quando sarà la luce più economica lunedì 3 aprile?

Secondo i dati forniti dal sito web di rete elettrica spagnola, La parte più economica della luce lunedì 3 aprile sarà accesa 02:00. ore. Il prezzo sarà in kWh 0,07749 euro Sarà lo stesso per tutto il tempo Penisola, Isole Baleari e Canarie. nel frattempo Ceuta e Melilla Questa volta arriverà 15:00 (€ 0,07778).

Quando è l’elettricità più costosa lunedì 3 aprile?

D’altra parte, l’elettricità sarà più costosa 20:00. Domenica 3 aprile circa Penisola, Isole Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla, Quando il prezzo è kWh 0,28758 euro.

Come viene calcolata la tariffa elettrica?

La bolletta elettrica viene calcolata sulla base di due prezzi, di cui uno pagato per l’energia contrattata e il prezzo risultante dai kilowatt consumati durante il mese.

accanto a, Dipende anche dal tipo di fattura contratta, che distingue tre tipologie di reparti in base all’orario, ovvero ora di punta (il dipartimento in cui il prezzo dell’energia elettrica è più alto), ora piatta (con un costo inferiore rispetto al dipartimento più caro) e ora non di punta (il dipartimento con energia elettrica più economica). Questo modello di fattura è stato implementato dal mese di giugno.

Per quanto riguarda la scelta del prezzo, Gli utenti possono scegliere due opzionila tariffa offerta dal tuo rivenditore, oppure approfitta del mercato regolamentato con tariffazione volontaria per i piccoli consumatori (PVPC).