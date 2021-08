A prima vista, l’immagine mostra sei punti luminosi, quattro dei quali formano un cerchio attorno ad altri due, con una luminosità più intensa, nel mezzo. È un’istantanea scattata dal telescopio spaziale Hubble della NASA, che osserva la Terra da 3 decenni e pochi giorni fa, Rilevazione di vapore atmosferico Gaminides.

In questa occasione, il sito ufficiale di osservatorio, spiega che le apparenze possono ingannare: possiamo credere che i punti di luce siano sei galassie, ma sono due galassie e un lontano Kaiser, noto come 2M1310-1714. I dati di Hubble indicano che è possibile osservare un terzo punto al centro che accompagna i due punti più luminosi al centro.

Quando l’immagine è svelata, i due punti centrali sono due diverse galassie. I quattro punti luminosi che li circondano, e il più debole nel mezzo, sono cinque immagini separate dello stesso Kaiser. Che, nonostante la sua lontananza, è molto luminoso. I quasar sono una fonte astronomica di energia elettromagnetica, che include frequenze radio e luce visibile.

La ragione dietro l’effetto “visione pentagramma” è un fenomeno noto come lente gravitazionale. Si verifica quando un corpo celeste di grande massa – come questa coppia di galassie – distorce la struttura dello spazio, in questo modo, la luce che viaggia attraverso quello spazio, da un oggetto lontano – un tale kaiser – è piegata e amplificata abbastanza che, dalla Terra, Diverse immagini ingrandite vengono osservate dalla stessa fonte remota.

L’interruttore 2M1310-1714 è più lontano dalla Terra di questa coppia di galassie. La luce emessa dai quasar è stata inclinata attorno a queste galassie, a causa dell’effetto gravitazionale della massa massiccia di questa coppia. Questo aspetto sorprendente dà le galassie circondate da quattro quasar, ma è un quasar, molto più lontano!

I quasar sono un fenomeno che si verifica quando un enorme buco nero, situato nel nucleo di una galassia, inizia a risucchiare tutta la materia che trova nelle sue vicinanze.. Quando ciò accade, a causa dell’enorme velocità di rotazione del disco di accrescimento formato, viene prodotta un’enorme quantità di energia, che viene rilasciata sotto forma di onde radio, luce, infrarossi, ultravioletti, raggi X, che trasforma i quasar negli oggetti più luminosi dell’universo conosciuto.

Le immagini sono state catturate dalla Wide Field Camera 3 del telescopio Hubbe, installata nel 2009.