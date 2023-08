Creatività con i ristoranti di Almeria il venerdì mostra presso lo spazio gastronomico “Saporia Almeria”

Lo spazio gastronomico “Saporia Almería”, organizzato dal Distretto di Cultura, Tradizioni e Grandi Feste del Comune di Almería e del Consiglio Provinciale, insieme a Saporias Almería e coordinato dall’associazione “Almeria Gastronomica”, ha vissuto ancora una volta un’esperienza interessante oggi con la presenza di chef di diversi locali della capitale E il boicottaggio, come Hector Garcia e David Babis di Katsu Izacaya (Almeria), Borja González di El Alquimeco (Almeria), Juan Sanchez di 4 Jotas (Almeria) e Coro Leal . ed Emilio Carmona del Ristorante La Villa (Agua Amarga).

L’evento di oggi è stato spensierato, anche se il pesce è stato ancora una volta protagonista, così come il resto delle materie prime a chilometro zero, come l’usuzukuri, piatto freddo semicrudo, di Hector García e David Papis, o i carving di avocado con risotto Tonno rosso preparato da Koro Leal ed Emilio Carmona.

Per quanto riguarda specificamente la qualità del prodotto di Almeria, David Babis e Hector García affermano che “veniamo dall’estero e penso che la qualità del prodotto di Almeria sia completa, con una straordinaria varietà anche, con prodotti della montagna, verdure e del mare… C’è una varietà di materie prime e di qualità sorprendente.

Come di consueto ogni giorno che il pubblico intrattiene nello spazio gastronomico “Saporia Almeria”, sono stati estratti anche molti pezzi, come due set di coltelli e servizi di affilatura di Afilados Yélamos o molto vino di Cepa Bosquet che completa anche tutti i media e lavoro professionale che svolge gli chef.

Domani c’è il concorso “Piccola cucina”.

Domani, sabato 26 agosto, lo spazio ospiterà l’edizione “Minichef” del concorso gastronomico, in cui i ragazzi e le ragazze partecipanti dovranno preparare un piatto freddo utilizzando frutta e verdura locale. Inoltre, mostre e degustazioni di José Carlos Salinas di Obrador Las Petas, recentemente nominato secondo miglior panettiere dell’Andalusia, e Miguel Ángel Rodríguez, maestro cioccolatiere di “Chocolate La Virgitana”, di Berga.