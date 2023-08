Spazio radiofonico e spazio produttivo, le principali novità dei percorsi formativi giovanili di Leganes

Il nuovo programma Dejóvenes offre un totale di 22 attività completamente gratuite, con oltre 360 ​​posti per l’ultimo trimestre del 2023.

Il Consiglio comunale di Leganés ha già preparato la programmazione completa del servizio giovanile per l’ultimo trimestre del 2023. Un’ampia offerta con un totale di 22 attività, tutte gratuite, e più di 360 posti per i giovani del comune, a partire dai 14 anni. Le principali novità di questo corso sono gli spazi radiofonici e gli spazi produttivi, all’interno di un’offerta variegata per accedere a tutti i profili.

Uno spazio radiofonico per creare il tuo podcast

La novità di questa sessione alla radio Consisterà nel mettere a disposizione il proprio spazio radiofonico nel Centro Dejóvenes trasmettendo podcast per condividere i propri gustihobby, la loro musica o la creazione di un programma su un argomento che gli piace di più. I giovani che vogliono condividere una passione con il resto della popolazione potranno farlo attraverso la trasmissione audio. Tutto quello che devono fare è spiegare la loro idea scrivendo a dejovenes@leganes.org e si metteranno in contatto.

Inoltre, si terrà un workshop sui podcast in modo che i giovani sconosciuti possano familiarizzare con gli strumenti, esercitarsi nel modo di parlare e scrivere la sceneggiatura e quindi essere in grado di creare il proprio spettacolo.

spazio creatore

Un’altra grande novità di questo corso è Maker Space. Uno spazio che Dejuven sta sviluppando in collaborazione con l’Universidade Carlos III Perché i ragazzi utilizzino le nuove tecnologie per la creatività, sia artistica che con strumenti di interesse sociale.

All’interno di questo spazio sono inclusi laboratori Arduino, design, stampa 3D, taglio e modellatura della moda. Arduino È una società di sviluppo software e hardware focalizzata sull’approssimazione e sulla facilitazione dell’uso dell’elettronica e della programmazione dei sistemi per costruire dispositivi digitali e interattivi in ​​grado di rilevare e controllare oggetti nel mondo reale.

Progettazione e stampa 3D Mira a far sì che i giovani imparino a utilizzare una stampante 3D e un software di modellazione. Con le conoscenze di base, inizieranno a creare e modellare i propri progetti e a ottimizzare forme diverse per adattarle alla stampa 3D.

e officina I pezzi e i dolci sono di moda Li introdurrai nel mondo della confezione, imparando a prendere le misure, a usare la macchina da cucire e a realizzare i propri vestiti passo dopo passo, sulla base dei cartamodelli che verranno mostrati durante il corso.

L’obiettivo di Maker Space Si creano gruppi di giovani che, dopo la formazione, possono avere l’autonomia di sviluppare proprie iniziative e/o accompagnare altri giovani nel motivare l’uso di questi strumenti.

22 attività in totale, tutte gratuite

“Vengono offerte in totale 22 attività con un obiettivo Lancio di uno spettacolo di intrattenimento e tempo libero per tutti i giovani di Leganes, Attraenti e adeguati ai loro gusti, in modo che condividano questo tempo libero con altri coetanei e acquisiscano abilità sociali, sviluppino abilità specifiche e favoriscano il loro sviluppo emotivo, conducendoli in ambienti sicuri e amichevoli.

“L’offerta è diversificata per cercare di raggiungere la maggioranza dei giovani di LeganesSi tende a massimizzare la diversità e tutte le attività sono gratuite per facilitare l’accesso a tutti i giovani, indipendentemente dal loro status economico”.

All’interno di questa ampia offerta puoi trovare corsi (oltre a quelli citati) in: Tempo libero e Osservazione del tempo libero (per il titolo); Fumetti, manga e fantasy. “Tea Time”, conversazioni in inglese; palcoscenico; cucina; iniziare con il kpop (pop coreano); ballo latino; Jogger (sport alternativo); incontriamo la bici (strade e officine); passeggiata o Il sabato Dejóvenes DJ (con area giochi, proiettori, videoconsole…).

Sono previsti anche laboratori di educazione ambientale; organizzazione e accompagnamento nelle attività ricreative e nel tempo libero con persone con disabilità; Educazione al tempo libero e al tempo libero degli adolescenti e accompagnamento allo studio.

Registrazione on-line su Internet www.dejovenesleganes.es

La maggior parte dei corsi si svolgeranno da ottobre a dicembre nel Centro Dejuven (Plaza de España, nº 1, Leganés), ad eccezione del corso Jugger, che si terrà nel Centro Sportivo El Carrascal, e dei Laboratori di Cucina, in il Centro di Formazione del Primo Maggio.

Tutti i giovani interessati potranno registrarsi a partire dal 19 settembre online sul web www.dejovenesleganes.es. Nella stessa pagina potrai avere informazioni più dettagliate sui nuovi corsi e programmi che inizieranno la prossima settimana.