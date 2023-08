La Nasa ha iniziato l’installazione del “sistema nervoso” del telescopio che si aggiungerà al James Webb: 72.420 metri di cavo.

Il telescopio spaziale James Webb è una sorta di macchina del tempo che ci aiuta a comprendere meglio le aurore Dopo il Big Bang Tuttavia, fino alla formazione del sistema solare, i suoi strumenti potevano studiare solo una piccola parte dell’universo. Per migliorare la nostra conoscenza dell’universo in questa entusiasmante missione, presto avremo un nuovo partner.

Si tratta di un telescopio di prossima generazione che la NASA sta costruendo e il cui programma è stato sul punto di essere cancellato in diverse occasioni. Stiamo parlando di Telescopio per indagini a infrarossi ad ampio campo Nancy Grace RomanSi tratta di un promettente oggetto scientifico che prende il nome dalla prima donna capo astronomo della NASA e sarà lanciato nel 2027 da SpaceX.

Il telescopio romano Nancy Grace prende forma

Sviluppare qualsiasi missione speciale è un compito arduo, ma gli esseri umani hanno dimostrato che possiamo fare cose straordinarie per esplorare l’universo (le potenti sonde Voyager 1 e 2 non erano un esempio così ovvio). con il Telescopio romano Nancy Grace Non sarebbe diverso, quindi i team si trovano ad affrontare la grande sfida di integrare tutti i loro componenti e farli funzionare senza problemi.

Un team di tecnici della NASA L’installazione è completata Dal “sistema nervoso” del nuovo telescopio. In altre parole, i cavi elettrici che forniranno connettività ed energia a ogni segmento dell’osservatorio, inclusi computer, sensori, pannelli solari e altro ancora. Come sarà collegato tutto questo? Con 32.000 cavi e 900 connettori disposti in modo ordinato.

E l’agenzia spaziale americana spiega che se tutti i cavi vengono posati uno per uno, si allungheranno 72.420 metri (72,4 chilometri). Quasi tutti questi cavi si trovano ora in una struttura temporanea, in attesa dei primi test. Naturalmente si è trattato di un lavoro che ha richiesto due anni di lavoro da parte di 11 tecnici del Goddard Space Flight Center sui sedili e sulle scalette.

Ma ci sono ancora molte sfide da vincere. Tecnici e ingegneri si stanno ora concentrando sullo spostamento del sistema elettrico sullo scheletro del telescopio. Questa procedura verrà eseguita in una camera bianca, dove verrà collegata anche la maggior parte dei componenti. Sembra che la costruzione dell’osservatorio sia sulla buona strada, il che è una buona notizia per i professionisti e gli appassionati dello spazio.

Immagini: NASA

A Chataka: Molti credono che la navicella spaziale indiana Chandrayaan-3 sia solo una sonda lunare. Si sbagliano totalmente: è molto più di questo