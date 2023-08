Barcellona e Madrid sono tra le città con lo spazio logistico più costoso: El Mercantil

Il costo dello spazio per il magazzinaggio logistico primario, che comprende affitto, utenze e tasse, è aumentato in media nel mondo del 10,1% su base annua fino a giugno. Pertanto, il tasso di aumento registrato nello stesso periodo nel 2022 ha accelerato, raggiungendo l’8%, secondo il rapporto sui costi di stoccaggio globali preparato da Savills nell’ambito del suo programma di analisi globale Impacts. Un’analisi condotta dalla società di consulenza immobiliare su 52 mercati logistici nelle principali città del mondo colloca Barcellona e Madrid al 16° e 25° posto della classifica.

Barcellona è il secondo quartiere più caro d’Europa dopo Parigi e sopra Berlino

Secondo il rapporto, Londra rimane l’ambiente urbano più costoso al mondo per lo stoccaggio delle merci, con 448,66 dollari al metro quadrato all’anno, e diverse aree delle isole britanniche rimangono tra le prime dieci. A Barcellona, ​​la seconda regione più costosa del mondo nell’Unione Europea, dietro Parigi e appena sopra Berlino, il costo dello spazio logistico nella regione principale è di 124,7 dollari al metro quadrato all’anno, mentre a Madrid è di poco più di 89 dollari. per anno. “Le località in cui il costo della proprietà dello spazio di stoccaggio è aumentato di più sono tipicamente caratterizzate da restrizioni fondiarie e tassi di posti vacanti più bassi, tuttavia, in alcune di queste aree geografiche dove i posti vacanti non sono più ai minimi storici, la crescita degli affitti sta riprendendo”, dice il rapporto.

Savills osserva che il tasso di aumento dei costi ha rallentato durante la prima metà del 2023, aumentando del 4,4%, rispetto al 5,4% nello stesso periodo del 2022. Tuttavia, la crescita degli affitti prime ha superato l’inflazione con un aumento annuo dell’11,8%. a una combinazione di fattori come la delocalizzazione, la crescita dell’e-commerce e le esigenze degli inquilini industriali, che chiedono spazi migliori e più efficienti.

11,8% La crescita degli affitti prime ha superato l’inflazione con un aumento dell’11,8% annuo

Anche se il tasso di aumento dei costi immobiliari potrebbe rallentare, la società di consulenza immobiliare internazionale stima che gli attuali costi di stoccaggio manterranno. Affermano che “anche nelle località odierne più economiche, la crescita demografica e le tendenze strutturali guideranno la domanda di beni e servizi nel lungo periodo, e con essa la necessità di più spazio logistico”. La società di consulenza stima che questa tendenza si applichi non solo alle economie in via di sviluppo, ma anche ai punti caldi di crescita delle economie sviluppate, il che aumenta l’interesse degli operatori per spazi di magazzinaggio migliori e più efficienti, che supportano la domanda di magazzini di alta qualità e quindi la crescita futura . di reddito.

Oltre al costo degli immobili, Savills spiega che gli operatori devono considerare anche i costi della manodopera (che di solito rappresentano una percentuale maggiore del costo totale), nonché i costi energetici associati ai lavori sugli edifici e alle grandi flotte di veicoli. Da parte sua, il costo del lavoro è aumentato del 7,4% lo scorso anno nei 52 mercati analizzati, e mentre il prezzo della benzina scende, l’elettricità continua a salire, “il che sottolinea l’importanza di fornire più spazi di stoccaggio”. Hanno concluso che erano autosufficienti dal punto di vista energetico.