Call of Duty non sarà disponibile su Xbox Game Pass a breve

Indubbiamente, una delle maggiori attrazioni per Microsoft che riesce a concludere l’acquisizione di Activision Blizzard è, probabilmente, la stragrande maggioranza della sua libreria di giochi, inclusa Call of Dutysarà disponibile tramite Gioco arcade per Xbox. Tuttavia, Phil Spencer, presidente di Xbox, ha messo in guardia contro questo passo Non accadrà presto; Neppure se l’acquisizione venisse perfezionata entro i prossimi mesi.

Lo ha menzionato il suddetto Non è sufficiente per completare l’acquisto Per integrare tutti i giochi al tuo servizio. in un caso specifico di Call of DutyData la sua importanza per il settore e gli accordi esistenti con altre società, dovranno fare il possibile per portarlo su Xbox Game Pass. Questo, ovviamente, richiede tempo.

E così Phil Spencer ha approfittato dei riflettori puntati sulla Gamescom 2023 per stemperare le aspettative di chi spera di vederla. Call of Duty su Xbox Game Pass nel prossimo futuro. Pertanto, ora è possibile confermarlo Guerra moderna 3il prossimo capitolo della serie, non sarà disponibile al momento del lancio previo abbonamento.

“Voglio assicurarmi che la gente lo sappia C’è del lavoro da fare per trasferire i giochi su Xbox Game Pass. Quindi per le persone che pensano che se l’accordo si concluderà, tutto sarà lì. [incluyendo Call of Duty] In servizio, questo non è corretto. E non è stato così nemmeno per le altre acquisizioni che abbiamo fatto. C’è del lavoro che dobbiamo fare prima. “Quindi ci vorrà del tempo per inserire questi titoli nel catalogo”, ha detto Phil Spencer. IGN

Il direttore ha ragione. Quando Microsoft concluse l’accordo per l’acquisto di Bethesda nel 2021 per 7.500 milioni di dollari, ci vollero diversi mesi per guardare le partite editore su Xbox Game Pass.

Ma, con Call of Duty Questo periodo può essere ulteriormente prolungato. Perché? Activision ha già firmato vari accordi relativi al suo franchise. Ad esempio, hai un accordo con Sony per rilasciare contenuti esclusivi sulle console PlayStation. Solo gli utenti di questa piattaforma potranno usufruire prima della versione di prova Guerra moderna 3.

Pertanto, Microsoft avrà due opzioni da fare Call of Duty a Xbox Game Pass. Attendere la finalizzazione dei contratti già in essere o la ristrutturazione con le parti coinvolte. A patto che questi ultimi, ovviamente, siano disposti a rinegoziare.

Secondo i documenti non sigillati durante il processo che contrapponeva Microsoft alla Federal Trade Commission (FTC), Accordo tra Sony e Activision in merito sparatutto in prima persona Terminerà nel 2024. se è Call of Duty Dal 2025 forse avrà il suo posto in Xbox Game Pass.

Un’altra cosa da considerare è che Microsoft prevede di vendere a Ubisoft i diritti di cloud gaming per i giochi Activision in Europa. Con l’obiettivo di ottenere il via libera dalla Capital Markets Authority – l’autorità di regolamentazione britannica – per procedere con il processo di acquisto. Perché Xbox Game Pass Ultimate offre la possibilità di giocare nel cloud, da includere Call of Duty Dovranno trovare un accordo con Ubisoft.

