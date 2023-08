Varte, un nuovo spazio per la creatività ad Alicante

Con le gallerie rimaste orfane in seguito alla recente chiusura degli Urali, l’apertura di un nuovo spazio artistico ad Alicante si presenta come un’oasi nel caldo. Il centro città ora ha un nuovo punto, Ci vediamo nella galleryche apre le sue porte Questo venerdì Al n. 10 di via Manuel Anton, accanto La fotografa venezuelana Laura LeonSi stabilì ad Alicante per due anni. La nuova sede aprirà alle ore 20:00 Mostra collettiva, espressionicon opere di quindici artisti.

Verte intende diventarlo Un luogo d’incontro per l’arte e i suoi creatori E funziona come una mostra Esposizione e promozione degli artisti contemporanei, ma ha anche Spazio per il caffè e un piccolo negozio Dai prodotti artigianali e di design. “È un concept place diverso perché lo volevamo rimozione dell’indurimento; All’idea che molte persone hanno di avere una galleria, con un negozio e un bar, e anche che possano vederla Acquistare opere d’arte non deve sempre essere molto costoso. «Si può sempre creare una collezione con artisti emergenti», nota il titolare, che lavora nel settore da tre decenni in Venezuela presso la Fondazione Vearte e alla Galleria Giotto.

situazione dentro VenezuelaÈ stato complicato e Abbiamo deciso di venire in Spagna. Mio marito, che è spagnolo di Logroño, all’inizio non voleva perché era lì da più di 50 anni, ma Dopo il covid abbiamo deciso. “Abbiamo un gruppo di famiglia e amici ad Alicante e siamo qui da due anni”, spiega del suo arrivo ad Alicante, che aveva passeggiato e scoperto in questo periodo prima dell’inaugurazione della mostra.

“Sto iniziando a conoscere il terreno E l’ho visto Non c’erano gallerie dove gli artisti potessero esporre e vendere il proprio lavoro Ora perché quelli che c’erano prima sono chiusi. “Sì, ci sono istituzioni pubbliche con gallerie, ma sono limitate, e finora non hanno molti posti dove mostrare il loro lavoro”, aggiunge Leon, che lavora principalmente con artisti venezuelani, “ma l’idea è quella di creare uno spazio per Alicante.” Lo spiega anche agli artisti.

Anzi, attraverso la mediazione dell’artista alicantino Il piccolo JimenoIndica di aver comunicato con altri creatori della provincia. “Ho incontrato J.Umi Marzal, Marina Iborra, Reyes Caballero, Aurelia Massanet e Miguel Banoles, tra molte altre cose, ed è stato molto interessante. A poco a poco spero di incontrare più artisti.

presenza di Alicante

Tra gli artisti che partecipano alla mostra collettiva che inaugura oggi c’è AlicanteGrylls Percival. «Sono stato con lei nel suo laboratorio, ho conosciuto il suo lavoro e l’ho amata, e credo di sì Livello tecnico molto buono. E ho visto anche la mostra a Las Cigarreras [de la colección de arte contemporáneo de la Generalitat Valenciana, aún instalada ] Penso che sia una giovane artista molto interessante che è in ascesa”.

accanto a lei c’è Stefan Kotzev (Sofia, Bulgaria) Elisabetta Marcadet (Francia) Leshta (Francia) Nicola Pollitt (USA e Francia) e creatori venezuelani che hanno già lavorato con Leon nei loro paesi, come ad esempio Jose Luis Aldana, Wilmer Escalante, Enrique Lobo, Victor Aswakhi, Ronnie Yepez, Bernardo Neves, Alvaro Gomez E Maria Fabiana ZapataInoltre alcune incisioni Elena Yossi E Carolina Chapin.

Con opere contemporanee di varie discipline, da Dalla fotografia alla pittura e alla sculturaOgni artista espone uno o due pezzi nella sala espositiva, “uno spazio non molto grande ma molto luminoso adattato a ciò che volevamo fare; Di sopra vogliamo Organizzazione di workshop e talk con gli artisti«Con un calendario, ma sarà più avanti», anticipa il responsabile di Verti.

“Il nostro obiettivo è riunire persone appassionate di arte e cultura contemporanee per incoraggiare la collaborazione, l’ispirazione e lo scambio di idee”, insiste Laura Lyon.

La galleria rimarrà installata fino al 17 settembre, A cui ne seguiranno altri che non sono stati individuati ai fini del rinnovo del campione. Il nuovo spazio sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 17:30 alle 20:30 circa.