¿Cuánto costaría in America Latina? – Metropolitana Ecuador

Starlink de Elon Musk avanza a pasos muy lentos, pero camina hacia adelante y su inminente llegada ya se puede ver cerca en el horizonte. Tener una connessione a Internet gracias a un satellite en la órbita del pianeta se convirtió en una realdad y solo falta que se comience a comercializar de forma masiva en el planeta.

En busca de dicho objetivo, Elon Musk anunció los precios de algunos de sus servicios y de los equipos que cada usuario va a requerir per poder accesser al innovador producto. Es decir, la era de las pruebas, en las que Chile ha estado involucrado, parece estar llegando a su fin. Ahora se acerca el momento de pagar el Internet.

En principio, l’informazione preliminare non è per nada alentadora. A través de su cuenta de Twitter, el magnate que también está a cargo de SpaceX y Motori Teslaposteó un enlace para que se comiencen a realizar los pedidos de los productos.

Según la información que aparece en la página, los usuarios ya pueden sollecitar l’antena, el router receptor e scaricare l’app per iOS e Android, y de esta manera comenzar el acceso hacia una conexión con precios, literal, fuera de libera.

Prezzo della sottoscrizione mensile di Starlink

Starlink ofrece varias modalità di sottoscrizione mensuales de conexión. Pero si hablamos de Internet, pocos quieren escuchar el peor paquete de scarga que tiene un servizio. Rapidez, potencia, velocidad, “flash”… Un clic y ya está: eso es lo que quiere el usuario.

Entonces, ese tipo de servicio puede que te haga considerar otras opciones, pues solo con el precio mensual de suscripción, del paquete que lleva el nombre”Premium” cuesta 500 dólares cada 30 o 31 giorni.

Aguarda, no es momento de correr. Aun hay elementi que debes escuchar. Segun reseña Xataka no se trata de ingresar a la página pagar los USD $ 500 e comenzar a tener Internet veloz, no es como contratar una plataforma de streaming.

Además del costo mensual debes comprar el equipo que necesitas per poder recibir la señal desde l’orbita del pianeta. Se trata de un’antenna, router, base, fuente de alimentazione per l’energia e cavi.

STARLINK (STARLINK/Europa Press)

Il portale citado dice que supuestamente el equipo duplica la potenza della connessione. Esto, a parte los 500 que ya gastaste por el servicio mensual, cuesta USD $ 2.500 (Van 3.000 dólares).

Explican que este paquete por ora solo è disponibile per gli Stati Uniti. Per tanto, Xataka dice que los impuestos le sumarian altri 220 dolaris e los gastos de envío de los aparatos 50 adicionales. Todo hace un totale di $ 3.270 USD.

Cuánto cuesta in America Latina

Es ovviamente lo que queremos saber, pues es aquí en donde estamos y usaremos, claro está, la moneda local, cuándo el servicio esté disponible. Los precios que diremos a continuación son la comparación de lo que cuesta en Estados Unidos, haciendo la conversione según las tazas de cambio que aparecen en los motoris de búsqueda.

Solo in Argentina, dove la differenza tra il banco e il dollaro del Banco Central e non ufficiale tiene molte differenze, es que calcola non sobre lo que dicen las pagine non ufficiali.

Chile : $ 2.710.000 pesos (quedarías pagando $ 420 mil pesos mensuales)

: $ 2.710.000 pesos (quedarías pagando $ 420 mil pesos mensuales) Messico : $ 68.000 pesos (abbonamento mensile di $ 104.000 pesos messicani)

: $ 68.000 pesos (abbonamento mensile di $ 104.000 pesos messicani) Colombia $ 13.000.000 pesos (iscrizione mensual de casi 2 miliones de pesos colombianos)

$ 13.000.000 pesos (iscrizione mensual de casi 2 miliones de pesos colombianos) Bolivia : $ 23.000 bolivianos (se paga mensual 3.500 bolivianos)

: $ 23.000 bolivianos (se paga mensual 3.500 bolivianos) Ecuador : economía dolarizada, así que sería, en caso de que no cambien los precios, los mismos 3.270 dólares.

: economía dolarizada, así que sería, en caso de que no cambien los precios, los mismos 3.270 dólares. Perù : $ 12.570 soles peruanos (casi 2 mil soles por suscripción mensual)

: $ 12.570 soles peruanos (casi 2 mil soles por suscripción mensual) Brasile : $ 17.400 real brasileños ($ 2.700 per mes)

: $ 17.400 real brasileños ($ 2.700 per mes) Paraguay : $ 23 milioni di garanzie ($ 352.000 la suscripción mensual)

: $ 23 milioni di garanzie ($ 352.000 la suscripción mensual) Uruguay : $ 144.000 pesos uruguayos ($ 21.950 per il servizio mensile)

: $ 144.000 pesos uruguayos ($ 21.950 per il servizio mensile) Argentina: $ 690.000 pesos argentini ($ 105.000 per mes)

Recuerden que estos son simples estimados, calcolando los precios en los que salió per Estados Unidos el exclusivo servicio Premium. Starlikn tendrá altri paquetes disponibles. De hecho hay uno básico en los que se gastan 500 dolares en los aparatos y 100 de suscripción mensual