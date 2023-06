Cuba è presente a una conferenza sullo sport in Azerbaigian

Bakù. – delegare L’ambasciatore dell’isola a Baku, Carlos Valdes, ha confermato che Cubana partecipa alla Settima Conferenza Internazionale di Educazione Fisica e Sport (MENPS VII), che si tiene in questa capitale.

Secondo il diplomatico, l’evento si svolgerà a Baku, in Azerbaijan, dal 26 al 29 giugno 2023.

La delegazione cubana è composta da Valdés, Direttore della Formazione e del Miglioramento dell’INDER, Yohcelin Ramiro, e dello Specialista in Relazioni Internazionali della Fondazione, Nalipes Martínez.

MINEPS VII è una conferenza globale che riunisce governi, atleti, settore privato e altre parti interessate per aumentare gli investimenti nello sport, migliorare la pratica, promuovere un’educazione fisica di qualità e massimizzare l’impatto positivo sulla salute, sulla società e sull’economia.

La conferenza sarà un’occasione preziosa in cui i ministri dello sport e altre parti interessate definiranno il futuro dello sport per lo sviluppo.

Per la prima volta, la conferenza sarà preceduta da un forum che riunirà rappresentanti del settore privato, banche di sviluppo, atleti e sindaci per discutere collettivamente dell’importanza dello sport per aumentare la partecipazione, attrarre investimenti e migliorare il benessere individuale e sociale.

Vi hanno partecipato circa 40 ministri e alti funzionari che partecipano direttamente alla conferenza internazionale e agli eventi correlati, e hanno partecipato un totale di 540 rappresentanti di 124 paesi e organizzazioni internazionali.

Va notato che la conferenza porterà all’adozione di un documento di partenariato intitolato “Fit for Life”, una continuazione dell’omonima iniziativa sportiva dell’UNESCO.

L’obiettivo principale del progetto è sostenere l’inclusione nello sport, migliorare il benessere dei giovani, affrontare le conseguenze negative della pandemia di COVID-19 e stabilire politiche per ridurre l’inattività fisica.

Le precedenti conferenze MINEPS sono state organizzate in Francia, Russia (due volte), Uruguay, Grecia e Germania.