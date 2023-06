Alle elezioni il Libano è invitato a un dialogo vero e responsabile (+ foto)

Un membro del Blocco Lealtà alla Resistenza, Hassan Ezzeddine, ha sottolineato la necessità di raggiungere comprensione e comprensione per raggiungere il consenso richiesto senza dettami esterni.

Nel corso di un comizio politico, il deputato ha convocato i deputati per sedersi insieme al tavolo e trovare un accordo con la figura preposta alla presidenza della repubblica.

Alla luce del collasso economico, il legislatore ha chiesto una via d’uscita dall’impasse e accelerare la nomina del prossimo capo di stato per salvare lo stato e raggiungere la prosperità per il popolo.

Ezzedine ha indicato che alcune forze hanno la responsabilità di ritardare la nomina del Presidente della Repubblica mantenendo la loro arroganza e provocazione.

In merito all’ultima seduta della Camera dei Rappresentanti, il deputato ha affermato il proprio sostegno all’ex ministro Suleiman Franjieh, che ha approvato un progetto politico aperto a tutti e una rete di relazioni a livello arabo, regionale e internazionale.

Ha considerato positiva la visita dell’inviato francese, Jean-Yves Le Drian, la scorsa settimana, “perché tutti gli sforzi per superare gli ostacoli sono benvenuti senza esercitare pressioni su nessuna delle parti”.

A proposito, Qassem Hashem, membro del Blocco per lo sviluppo e la liberazione, ha indicato che il rappresentante del presidente Emmanuel Macron ha esaminato le opinioni di tutti i partiti politici e dei leader sulla possibilità di un dialogo serio e costruttivo, ma il gruppo di opposizione continua a rifiutarsi partecipare. .

In questo contesto, il vice segretario generale di Hezbollah, Naim Qassem, ha confermato che otto mesi di arroccamento e confronto sono sufficienti per dimostrare l’inutilità di questo percorso per l’elezione di un presidente.

E il leader della Resistenza islamica libanese ha affermato, attraverso il suo account Twitter, che non c’è altra via che il dialogo per il consenso, e non mancano denominatori comuni con il primato dell’interesse nazionale.

Da questo punto di vista, il capo del Comitato islamico della sharia di Hezbollah, Muhammad Yazbek, si è rifiutato di imporre al Libano progetti di asservimento, e in questo senso ha chiesto l’elezione di un presidente che fornisca cure e protezione.

La dodicesima sessione della Camera dei rappresentanti, il 14 di questo mese, ha ripetuto lo stesso testo delle precedenti 11 chiamate, in quanto nessun candidato della comunità cristiana maronita ha ricevuto il sostegno di una maggioranza di 128 deputati.

In questa occasione, l’ex funzionario del Fondo monetario internazionale, che ha considerato la candidatura delle principali forze cristiane, Jihad Azour, ha ricevuto 59 voti; Mentre leader del movimento Marada e candidata del duo sciita di Hezbollah, Amal Suleiman Franjieh ne ha ricevuti 51.

Dal settembre dello scorso anno, il Libano sta cercando di nominare un capo di stato per i prossimi sei anni, dopo la scadenza del mandato presidenziale di Michel Aoun il 31 ottobre.

L / yma