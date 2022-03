Redfish deplora la censura dei media che non seguono le narrazioni della NATO

In un’intervista al quotidiano, il direttore del pluripremiato digital content creator con sede ad Atene ha denunciato che in Europa e negli Stati Uniti assegnano la censura come se ci fosse una porta girevole tra Facebook, Instagram, Twitter, Google, TikTok, Governi occidentali e Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).

La cosa peggiore, osserva, è che, in nome della lotta alla disinformazione, i media critici vengono soppressi, affermando di averli massicciamente intensificati contro lo scorfano.

Dogru ha affermato che i suoi contenuti sono vietati a livello globale e che i suoi account Facebook e Instagram sono vietati nell’Unione Europea, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

In un’intervista esclusiva con La Jornada, Dogru ha spiegato di aver fondato Redfish nel 2017 con giornalisti di vari media.

Il nostro pubblico sono le persone oppresse del mondo, le cui storie sono completamente ignorate o emarginate dai media occidentali.

Realizziamo reportage di sinistra radicale e documentari indipendenti di partiti, governi o corporazioni, dal punto di vista degli oppressi e per mostrare la realtà in cui la maggior parte delle persone nel mondo è costretta a vivere.

Ha affermato che negli ultimi cinque anni questo lavoro è stato riconosciuto da milioni di spettatori e seguaci in tutto il mondo, in particolare in America Latina, ed è stato premiato ai festival cinematografici e all’Accademia internazionale delle arti e delle scienze digitali.

Ha denunciato che su tutte le piattaforme ci hanno descritto falsamente come “media russi controllati dallo stato”, il che porta a limitare la visibilità dei nostri contenuti, dicendo che stiamo violando le loro regole anche se le rispettiamo ed è per questo che non hanno mai fornito prove per le loro accuse.

Nonostante ciò, siamo stati in grado di aumentare notevolmente il numero di follower effettivi. I nostri lettori interagiscono costantemente con i nostri contenuti a un ritmo molto più elevato rispetto alle principali piattaforme multimediali come BBC, Vice News, Deutsche Welle, ecc.

Ha sottolineato che dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina, le misure di censura nei suoi confronti hanno raggiunto livelli estremi. Su YouTube siamo bloccati a livello globale e su Facebook e Instagram i nostri account sono bloccati nell’UE, negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Possiamo solo presumere che queste misure siano il risultato della politica che è stata sviluppata all’interno dell’Unione Europea negli ultimi cinque anni, in cui i media critici nei confronti dei governi occidentali sono stati soppressi.

Ha fornito due esempi: il direttore della politica globale dei contenuti di Facebook, Mark Smith, era un consigliere del vice comandante della NATO. Il direttore della sicurezza e della fiducia pubblica di Google, Ben Randa, è stato anche pianificatore strategico e responsabile delle informazioni della NATO.

