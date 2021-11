Cuba registra il terzo giorno senza morti per il virus Corona in due settimane

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 novembre 2021 – 17:17

L’Avana, 25 novembre (EFE). – Le autorità sanitarie cubane hanno riferito questo giovedì che nelle ultime 24 ore sono stati identificati 240 nuovi risultati positivi per COVID-19 e che per il terzo giorno degli ultimi undici non sono stati registrati decessi per questa malattia.

Come riportato dal Ministero della Salute Pubblica (Minsap) nel suo rapporto quotidiano, il Paese sta accumulando con questi nuovi casi un totale di 961.698 contagiati e 8.299 decessi dal primo positivo per SARS-Cov-2, notificato a marzo dello scorso anno. .

Il numero delle persone ricoverate continua a diminuire, con un totale di 4.204 persone ricoverate, 13 sono ancora in gravi condizioni e 15 sono in condizioni critiche.

La regione centro-orientale del Paese ha il maggior numero di casi. Camaguey ha registrato 64 nuovi casi positivi e 37 casi Holguin, mentre L’Avana, la città più popolosa del Paese, ha registrato solo 15 casi.

Circa 9 milioni di persone, degli 11,2 milioni che abitano nel Paese, hanno completato il programma a tre dosi dei vaccini contro il coronavirus cubano Abdallah, Soprana 02 e Soberana Plus.

Cuba non ha acquistato vaccini dal mercato internazionale e non ha incorporato il meccanismo Kovacs dell’OMS per l’accesso alle formule internazionali contro il COVID-19.

Nota per gli abbonati: Le decisioni delle autorità cubane negli ultimi mesi hanno decimato l’équipe della Missione Efe all’Avana, dove attualmente solo due giornalisti possono continuare a svolgere il loro lavoro. Efe spera di poter riguadagnare la sua capacità informativa sull’isola nei prossimi giorni.

