Cupra sta abbandonando la Extreme E per concentrarsi sulla Formula E nel 2024

MBuone notizie per lui Estremo ECampionato SUV elettrici Trovato Alessandro Agag Che è appena stato incoronato campione della sua squadra per la terza stagione Rosberg RXR. Perché oggi si è saputo che uno dei tre produttori partecipanti a questa serie perderà.

Riguarda gli spagnoli CobraQuello È stato in Extreme E sin dalla sua prima stagione Insieme al team tedesco ABT, che però ha salutato dopo a Condivisione segreta All’ultimo XPrix in Cile.

Cobra È uno dei tre produttori che hanno scelto il campionato innovativo con un messaggio climatico e una filosofia di uguaglianza tra piloti uomini e donne. Gli altri due lo sono Martello 🔨 -associato a Ganassi- e McLarenapparso per la prima volta in questa stagione.

La vittoria di Punta del Este è stata il momento clou della partecipazione di Cobra all’Extreme E Championship.

Il marchio spagnolo ha Carta segreta In questi tre anni che Ottieni la vittoria (Uruguay 2022) e tanti podi (Sardegna 2021, Cile 2022 e Sardegna 2023). La sua squadra ha superato grandi nomi del motorsport globale come Jutta Kleinschmidt (L’unica donna a vincere il Rally Dakar), Nasser Al-Attiyah (cinque volte vincitore del rally) e persino Sebastien LoebChe ha rappresentato gli spagnoli in due gare.

Focus sulla Formula E

risoluzione Lasciare l’estremo E La motivazione è l’intenzione della squadra tedesco-spagnola di rafforzare il proprio peso nel torneo Campionato del mondo di Formula E.

Cobraanche con CircaHa partecipato alla sua prima stagione in Formula E nel 2023 con… Robin Fring E Nico Müller Come piloti e Mahindra Come fornitore di sottocarri. I motori indiani sono sempre stati quelli con le prestazioni peggiori sulla griglia (cosa che si riflette chiaramente anche nel team madre del marchio), e infatti, Cupra ABT prevede di cambiare fornitore entro il 2025. Nel frattempo, quest’anno aggiungerà la prima Hero Experience, Lucas di Grassi sostituisce Fringecollegato alla BMW a Resistencia.

Lucas di Grassi e Nico Muller rappresenteranno Cobra nella Formula E 2024.

Lui Extreme E diventerà Extreme H nel 2025quando Odissea 21 Passeranno dalla propulsione elettrica alle batterie per spostarsi a idrogeno E poi lo diventerai Il primo Campionato Mondiale di Motorsport organizzato dalla Federazione Internazionale dell’Automobile con vetture alimentate da questo carburante Pulizia. Cambialo Non rientra nella strategia del Gruppo VolkswagenDi cui Cobra fa parte, si è concentrata sulla propulsione elettrica senza progetti a breve termine legati alla cella a combustibile.