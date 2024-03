Cyberpunk 2077 e Phantom Liberty hanno raccolto quasi 700 milioni di euro in totale (29/03/2024)

Sviluppatore polacco Progetto CD Hai motivo di essere orgoglioso del modo in cui ti sei esibito Le loro partite nel 2023, L'anno quello Cyberpunk 2077 Si è districato dai problemi iniziali che ha dovuto affrontare. Questo è secondo il suo ultimo rapporto sui risultati finanziari. Cyberpunk 2077 Ed espansione Libertà illusoria Ha raccolto 3 miliardi di zloty (PLN) di vendite, che equivalgono a circa 696 milioni di euro, E il gioco è arrivato 25 milioni di unità vendute Mentre il mago Ha superato quota 75 milioni.

Quasi tre anni dopo l'uscita del gioco

Peter Nilobovic, direttore finanziario di CD Projekt, Ha riassunto i risultati del 2023 in un videoclip in cui ha descritto l'anno trascorso come… “riuscito” Grazie all'accoglienza Libertà illusoria. “Alla fine del 2023, Libertà illusoria è stato esaurito Più di cinque milioni di unità, Che significa parte quarta Chi ha Cyberpunk su PC o console ha acquistato anche l'espansione. È un ottimo risultato, soprattutto considerando che lo è stato Quasi tre anni Da quando è uscito il gioco base.”

Nielubowicz afferma inoltre che il gioco, senza l'espansione, verrà rivitalizzato anche nel 2023 con Aggiornamento 2.0 E il pacchetto Edizione finale Che include il gioco iniziale, l'espansione, tutti gli aggiornamenti gratuiti e i contenuti scaricabili.

CD Projekt ha venduto 100 milioni di videogiochi

Il CFO dell'azienda ne è fiducioso Cyberpunk 2077 Continuando a vendere per diversi anni, come accade con il franchising The Witcher che ha raggiunto il livello lordo 75 milioni di unità Venduto, che rappresenta le vendite di giochi dello studio polacco pari a 100 milioni di unità, come annunciato lo scorso ottobre.

IL I risultati compensano Non solo costi di sviluppo Cyberpunk 2077 Iniziale, calcolato a ca 292 milioni di euro Ma anche chi ci ha investito Migliora la stampa L'impatto iniziale del gioco sugli utenti è stimato a circa 115 milioni di euro 78 milioni in sviluppo e campagna marketing A Libertà illusoria E altri 37 milioni per migliorare il gioco Per le console della generazione attuale e l'aggiornamento 2.0.

Nonostante le dure critiche iniziali, quando il gioco è stato rilasciato nel 2020, le vendite di CD Projekt hanno superato i 2 miliardi di zloty, più di 465 milioni di euro Anche se nel 2021 non ha raggiunto i 1.000 milioni di zloty polacchi (circa 233 milioni di euro), da allora Il reddito è in crescita.