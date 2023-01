Dall’assistenza sanitaria al Metaverso: cosa vedere al CES 2023

Il CES, la più grande fiera tecnologica al mondo, torna a Las Vegas.

Le sigle rispondono al Consumer Electronics Show, ma la verità è che l’evento di oggi va oltre quella definizione. Quest’anno gli organizzatori hanno rivelato che il tema principale ruota intorno a lui Come la tecnologia può aiutare a risolvere le più grandi sfide del mondoCome l’accesso all’aria pulita, all’acqua pulita o all’assistenza sanitaria.

“Penso che il modo migliore per pensare alla tecnologia sia aggiungere uno scopo ad essa”, ci dice. Steve KoenigVicepresidente della Consumer Technology Association, Organizing Trade Group. “Tecnologia per il bene, per migliorare la vita. Basta guardare a tutte le innovazioni nella tecnologia sanitaria per trovarne prove abbondanti.”

In effetti, molti dispositivi sanitari includono già l’intelligenza artificiale, come ad esempio Rilevatore di virus tascabile Verawarn. Raccontacelo da Opteev Technologies Dan Gardner. “Dà un risultato in meno di 60 secondi. Si soffia nel dispositivo due volte e si ottiene un risultato positivo o negativo tramite le luci a LED.”

Il metaverso è senza dubbio uno dei grandi temi dello spettacolo, con molte aziende che presentano le loro ultime offerte in realtà virtuale e realtà aumentata. Molte maschere sono anche in mostra al CES, ma non tutte hanno qualcosa a che fare con il covid o il metaverso. Stefan Hirsendi Skyted, ci presenta l’Audio Privacy Mask.

spiega Hersen, che non esita a darci una dimostrazione.

Il numero di invenzioni e dispositivi tecnologici, alcuni più utili, altri forse meno, è quasi illimitato, con Più di 3.000 espositori. Il CES 2023 si concluderà domenica prossima.

Gli organizzatori sperano che la mostra torni a com’era prima della pandemia, ed è apprezzata Circa 100.000 persone Si riuniranno al CES per tutta la settimana, desiderosi di mettere le mani sulle ultime innovazioni e gadget.