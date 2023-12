Dall'evoluzione del software all'ottimizzazione del cloud

È stato senza dubbio Tema del 2023. È iniziato con il rafforzamento della sua capacità generativa e si è concluso con l’accordo su una legge europea che ne garantisca l’uso etico.

Avrai già dedotto questo problema, È l'intelligenza artificiale Dopo un anno intenso, vale la pena chiedersi quale sarà il futuro e quali nuove porte si stanno aprendo attorno a questa tecnologia che, secondo tutti gli esperti, sta cambiando il modo in cui vediamo il mondo.

Le aziende, quasi senza eccezione, non possono permettersi di ignorare l’intelligenza artificiale Poi Intelgy, società di consulenza tecnologica aziendale, L'”acceleratore di trasformazione” di ogni azienda ha presentato le sue prime previsioni.

[La ley de inteligencia artificial llega a Europa, pero aspira a tener una vocación global]

Il suo obiettivo è che le aziende rimangano competitive grazie all’intelligenza artificiale nel 2024. Lo strumento per raggiungere questo obiettivo al momento è Presentando quello che sarà il trend di questo settore nei prossimi dodici mesi.

Ha giocato all'intelligenza artificiale Un ruolo stellare in campo tecnologico nel 2023, Ridefinire la vita quotidiana e il modo di approcciarsi al lavoro. Anche se rimarrà una questione cruciale anche nel prossimo anno, nel corso del 2024 la tecnologia continuerà a crescere a passi da gigante e le nuove tecnologie all’avanguardia guadagneranno importanza.

Secondo Intelgy, Molte aziende continuano ad adottare modelli linguistici e algoritmi per potenziare le proprie attivitàTanto che Gartner prevede ricavi per 16,3 miliardi di dollari dai servizi di intelligenza artificiale generativa.

Nel 2024 Questa tecnologia avanzerà per fornire soluzioni all’avanguardia in diversi scenari come nel mondo dello sviluppo prodotto. Programmazione. “Quando l’intelligenza artificiale generativa è adeguatamente integrata nel processo di sviluppo, riduce il carico di lavoro di routine dei programmatori, stimola la creatività e accelera la ricerca di informazioni, facendo la differenza nella qualità e nella velocità dello sviluppo”. Programmazione“, spiegano dall'azienda.

Non solo, ma l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa ha messo sul tavolo la possibilità che i modelli addestrati possano creare configurazioni, analizzare dati operativi e Prendere decisioni di miglioramento Migliorare l’infrastruttura tecnologica delle aziende.

accanto a, Questa tecnologia ridisegna l’ambiente di lavoro, Possibili cambiamenti nella qualità del lavoro, sia in termini di intensità di lavoro che di indipendenza.

nuvole

D'altra parte, sempre più Le aziende stanno realizzando il potenziale del cloud per aumentare la propria produttività ed efficienza. Ma la sfida principale che devono affrontare è la trasformazione ereditàCioè, hanno un gran numero di applicazioni obsolete che ostacolano la crescita del business.

In considerazione di questo problema, Sviluppo nuvole Diventa uno “strumento essenziale” Con l’obiettivo di migliorare le prestazioni organizzative e tecnologiche, migliorare la qualità delle esperienze dei clienti e dei dipendenti e accelerare il time to market per nuove offerte e aggiornamenti.

Man mano che le aziende approfondiscono il cloud, La necessità di coinvolgere il dipartimento tecnologico sta emergendo sempre più nelle imprese Per comprendere meglio i modelli di consumo e allocare con precisione costi e attrezzature.

Il termine che suona più forte è idioma FinOps, la soluzione leader per migliorare… nuvole Uno strumento assolutamente essenziale per qualsiasi azienda che cerca di evolversi nell'ambiente economico digitale di oggi.

Oltre a ridurre i costi, FinOps Consente una maggiore efficienza, Maggiore sicurezza, scalabilità illimitata e sostenibilità delle operazioni.

Utilizzando tecnologie come l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things (IoT) e il cloud computing Solleva preoccupazioni sul consumo di energia e sul suo impatto ambientale.

Sostenibilità

Questo lo rende ancora più importante Garantire che l’uso della tecnologia sia più efficiente, regolare e sostenibile. Secondo Gartner, infatti, entro il 2025, il 50% dei manager IT avrà indicatori di performance legati alla sostenibilità del dipartimento IT.

Si presume che la tecnologia sostenibile sia una struttura di soluzioni digitali che determinano risultati su questioni ambientali, sociali e di governance.

“Negli ultimi anni la tecnologia ha fatto passi da gigante e la digitalizzazione delle imprese è diventata una realtà sempre più comune in Spagna. Nel 2024 avremo nuove soluzioni che cambieranno il modo in cui le aziende creano valore In Entelgy vogliamo essere parte delle aziende e aiutarle in queste transizioni. “Più che mai, le aziende devono implementare strategie progettate per integrare l'innovazione tecnologica e sfruttare le opportunità emergenti in uno scenario in cui il cambiamento è rapido quanto l'avanzamento della tecnologia.”

Va ricordato che l'obiettivo principale di Entelgy è fornire il massimo valore ai propri clienti. Scopri, adotta, standardizza e mantieni nuove tecnologie che migliorano il tuo business, proteggendo sempre le tue risorse online.

Intelgy è un Un’azienda globale fondata sulle persone Con un modello di business per lo sviluppo sostenibile a lungo termine e 2.000 professionisti. Ha una proposta di alto valore, con uffici e centri di competenza in Spagna, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Perù e Stati Uniti.