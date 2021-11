Davanti allo specchio, Cami Gallardo sa come alzare la temperatura su Instagram

Cami Gallardo È lontana dagli scandali e felicemente impegnata in una relazione. E di recente, tramite il suo account Instagram personale, ha fatto un annuncio: il lancio del suo marchio di abbigliamento. “Ciao ragazzi, come state, ho una sorpresa per voi. Il primo film di ‘Drop de Merch’ è appena uscito”, ha detto.

kami Condividi il link del negozio. I maglioni hanno un prezzo di 35.000 pesos e sono disponibili in bianco e nero con copridisco. Le magliette a maniche corte si possono avere a partire da 17.000 pesos.

nelle ultime ore, kami Ho caricato tre foto con il testo “Domani è il mio compleanno”. Ricordiamo che Viñamarina è nata il 2 novembre 1996. Oltre a questo, ha aggiunto emoji di fate, cuori, anelli, fiamme di fuoco e altro ancora. La cantante si è scattata un selfie davanti allo specchio del bagno. È stata scattata anche una foto con alcuni airpod e palme sullo sfondo.

Fonte: Instagramcami

kami È apparsa in un bikini nero e una gonna da spiaggia viola e rossa. Il post è stato subito riempito di migliaia di like, tra cui la canzone del cantante colombiano Sebastian Yatra. Inoltre, centinaia di fan hanno lasciato commenti come “Ciao Queen, sei a Buenos Aires, organizza un evento”, “Mi rifiuto di credere che tu abbia 25 anni” e “Sei in Argentina”.

Fonte: Instagramcami

Di recente, la traduttrice “Querida Rosa” ha condiviso le sue storie su Instagram Un video in cui appare con un giovane che sembra essere il suo ragazzo. Inoltre, ha aggiunto il sito “Buenos Aires, Argentina”, che ha avvisato tutti i suoi fan in quel paese.