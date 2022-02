David Ospina ha fatto ancora la sua cosa in Italia: la chiave del Napoli per battere la Lazio 1-2 | Colombiani all’estero

Dopo una breve pausa, Alex Mered è diventato il giocatore titolare in Europa League, mentre David Ospina è tornato alla porta del Napoli ed è stato protagonista della vittoria per 1-2 del Napoli sulla Lazio nel nuovo turno di campionato Italia.

Questa domenica, 27 febbraio, allo Stadio Olimpico di Roma, il portiere colombiano ha avuto molto lavoro da fare. Un totale di otto tiri in porta sono stati realizzati da giocatori locali, di cui il portiere “tricolore” ha preso parte a cinque e ha rivelato la partita.

Mattia Zacagni, Ciro Immobile, Luis Alberto Romero e Sergej Milinkovic-Savich hanno messo alla prova l’antioquiano e lui ha saputo rispondere a tutto. Infatti in due interventi ha conquistato gli applausi e gli abbracci dei compagni.

La prestazione ha dato vita ai napoletani, che hanno approfittato di Lorenzo Inzane per aprire le marcature al 62′ con un potente tiro da centrocampo, parziale 0-1 e invalidando il pubblico. Attualmente.

Tutto indicava che questa sarebbe stata una vittoria per il Napoli, ma è apparso Point Pedro. Lo spagnolo aveva altri piani, ha colpito la palla senza cadere a terra, dopo un centro dalla sinistra ha vinto David Ospina, è stato in grado di volare e toccare la palla, ma non è riuscito a evitare il gol.

Ci è voluto un po’, tutto era un dare e avere. La Lazio, infatti, potrebbe aver vinto, ma il giocatore colombiano ha risposto ancora, sfruttando Fabian Ruiz per l’1-2 al 90+4′ e regalando tre punti alla nuova capolista Napoli.

Com’è il Napoli in classifica?



Con questa decisione, raggiunta da spettatore, e dopo l’1-1 col Milan Udinese, il Napoli è salito in vetta ed è il nuovo leader del campionato italiano con una differenza reti di 57 punti e +30.

Quando tornerà a giocare il Napoli?



Domenica prossima, 6 marzo, alle 14:45 ora della Colombia, il Napoli tornerà in Champions League per affrontare il Milan, una delle partite più importanti del campionato italiano di giornata.