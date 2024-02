De Minaur cercherà vendetta su Tsitsipas ad Acapulco | Giro dell'ATP

Acapulco

De Minaur cercherà la vendetta contro Tsitsipas ad Acapulco

Si affronteranno per un posto in semifinale

29 febbraio 2024

Mixtini



Alex De Minaur ha perso solo quattro partite nella vittoria agli ottavi contro Sebastian Offner ad Acapulco.

A cura dello staff di ATPTour.com/es

La rivalità più ricorrente nella carriera di Alex de Minaur è stata contro Stefanos Tsitsipas. Finora ci sono stati 10 confronti tra i due giocatori 25enni. Nel frattempo, l'australiano è stato la vittima preferita del greco, che guida il team Lexus ATP HeadToHead per 10-0 tra loro, e con un record che comprende 21-3 nei set.

De Minaur potrà iniziare a invertire il corso della storia giovedì quando affronterà Tsitsipas per l'undicesima volta, questa volta per un posto nelle semifinali dell'HSBC Abierto Mexicano Telcel. L'ultima volta che si sono scontrati è stato proprio in Messico. Un anno fa a Los Cabos, il giocatore europeo vinse la finale e conquistò il titolo.

Ma Acapulco e le sue circostanze potrebbero giocare a vantaggio dell’australiano, che ha vinto il titolo ATP 500 nel 2023 e ha già vinto altre due partite in questa edizione. “Ho un cuore molto grande, te lo assicuro”, ha detto De Minaur mercoledì dopo aver sconfitto l'austriaco Sebastian Offner 6-1, 6-3.

“Questo cuore mi farà andare avanti, non importa quale sarà il risultato, dove mi trovo o in quale fase della mia carriera mi trovo”, ha continuato l'attuale numero nove del mondo, che ha vinto tutti e quattro i set giocati questa settimana. . “Questo è ciò che mi ha portato fino a questo punto finora, e spero che sia ciò che mi porterà sempre più lontano.” Questo spirito sarà fondamentale per essere all’altezza del suo più grande giocatore mai visto nell’ATP Tour.

Troverete Tsitsipas che anche in questa edizione non ha perso un set e che con gioia è riuscito a rientrare effettivamente nella top ten. Il 10 volte campione del Tour, che è entrato nel torneo al 12° posto nella classifica mondiale, ha sconfitto mercoledì l'italiano Flavio Coppoli in set di 6-3, 7-6 (6) in due ore di azione. Giovedì giocherà i quarti di finale per la 70esima volta in carriera (record 48-21 in questo turno).

Negli altri risultati della giornata, Jack Draper ha sconfitto il giapponese Yoshihito Nishioka 6-3, 6-0. Il britannico ha segnato 11 ace e ha salvato tutti e tre i break point che ha dovuto affrontare assicurandosi il primo incontro tra il duo Lexus ATP Head2Head, incontrando Miomir Kekmanovic nei quarti di finale. Il serbo arriva dopo aver battuto 6-4, 6-4 il tedesco Daniel Altmaier, che alla prima apparizione aveva battuto la testa di serie Alexander Zverev.

Inoltre, anche il tedesco Dominik Kupfer ha ottenuto una delle sorprese più grandi battendo l'americana Frances Tiafoe, ottava testa di serie, in due set, 6-4, 5-7, 6-1. Il suo prossimo concorrente sarà Holger Röhn o Aleksandar Kovacevic.