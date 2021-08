Dimitri Vegas e Thiva gratis per celebrare il 4° anniversario di Free Fire

Oggi festeggia il suo quarto anniversario dall’ingresso nel mercato fuoco liberoE, per festeggiare, Garena ha preparato un evento con quattro dj di fama mondiale, come Dimitri Vegas, come Mike, Alok Way KSHMR, che si sono riuniti per produrre la canzone del quarto anniversario, “Reunion”.

Riunione È il brano ufficiale per il 4° Anniversario di Free Fire, che possiamo ascoltare da ieri e caricato sul canale Youtube ufficiale di Garena con un video che potete vedere qui sotto. Nel video possiamo vedere come ricevono i quattro DJ Inviti a questo evento, oltre al suo ego alternativo che vediamo in Free Fire.

La cosa più intrigante del video è che li vediamo travestirsi come appaiono nel gioco in preparazione della celebrazione, e Garena non ha perso l’occasione per ricordare alla community quanto siano stati importanti Alok e KSHMR nella storia di Battle Royale, in modo che l’a Riepilogo video sul suo canale YouTube.

E già da oggi sono iniziate le celebrazioni del 4° anniversario Puoi ottenere Dimitri gratuitamente Completando le sfide richieste, è stato inoltre confermato che tutti i giocatori potranno ottenere il personaggio Thiva rappresentato da Like Mike, una volta effettuato l’accesso il 28 agosto.

Le missioni del 4° anniversario sono disponibili da ieri, così come la nuova interfaccia che accoglie i giocatori al momento dell’accesso. Finalmente è stata annunciata una nuova modalità di gioco Coppa Clash Squad In arrivo il 28 e il 29 agosto, i giocatori giocheranno tre partite in squadre da quattro e riceveranno premi in base alle loro prestazioni.