Discord è meno costoso e più redditizio e il suo ultimo aggiornamento vuole brindare a Patreon

Per la stragrande maggioranza degli utenti, disaccordo È facile e semplice da usare gratuitamente. per lui Servizio di abbonamento Nitro, offre già alcuni vantaggi in cambio del pagamento mensile, ma l’azienda è ancora alla ricerca di modi per monetizzare la sua già solida piattaforma. Ora hanno introdotto la loro prossima innovazione per monetizzare la loro azienda: gli abbonamenti ai server che ricordano Modello Patreon.

Se non hai mai usato Patreon, è una piattaforma in cui i creatori offrono contenuti diversi Bonus mensili A seconda del ruolo di coloro che sostengono finanziariamente. Quindi, ad esempio, se qualcuno dona 2€ al mese a questo creatore, riceverà delle ricompense, mentre se qualcun altro decide di farlo con un abbonamento di 10€ al mese, Avrà altri tipi di incentivi.

Ora, Discord cerca di imitare questo modello Spostalo sui canali della tua piattaforma. Se sei un creatore di contenuti, ora sei a tua disposizione canali mediaticiCanali creati in modo che solo coloro che ti supportano su Discord iscrivendosi possano aggiungere ai propri contenuti. Con questo, chiunque non si iscriva al tuo abbonamento al server non sarà in grado di accedere a ciò che offri su questi canali. naturalmente, Nuove opzioni di monetizzazione.

È qui che entra in gioco il sistema di ruolo di cui parlavo prima, ovvero che con i modelli di livello sarai in grado di selezionare Importi minimi di sostegno e le loro ricompense. Tutti sono dotati di funzionalità predefinite, ma puoi modificarle a tuo piacimento:

Sostenitori: Per € 3,99 puoi offrire ai tuoi abbonati emoticon e canali esclusivi.

Per € 3,99 puoi offrire ai tuoi abbonati emoticon e canali esclusivi. Sostenitori +: Per € 4,99 sarà una versione avanzata del ruolo di sostenitore con cui potrai fornire funzionalità esclusive di Discord.

Per € 4,99 sarà una versione avanzata del ruolo di sostenitore con cui potrai fornire funzionalità esclusive di Discord. super sostenitore: Per $ 9,99, questo ruolo verrà utilizzato per offrire un mix di funzionalità Discord, miglioramenti personalizzati e altri vantaggi.

Per $ 9,99, questo ruolo verrà utilizzato per offrire un mix di funzionalità Discord, miglioramenti personalizzati e altri vantaggi. Accesso anticipato: Per $ 7,99, puoi utilizzare questo livello per offrire anteprime del tuo lavoro, contenuti esclusivi o consentire agli abbonati di vedere come appare il tuo lavoro dietro le quinte.

Tutti questi cambiamenti sono, per ora, solo questo Disponibile in versione di prova, ma diventerà presto una funzionalità stabile della piattaforma. Discord ha anche pianificato un altro set di elementi monetizzabili. desidera aggiungere Articoli scaricabili a pagamento (Come può un ebookmanuale o a Sfondo), Ruoli eccezionali che puoi ottenere (a pagamento o in combinazione con un articolo scaricabile) e I negozi Per ogni server in cui vengono venduti abbonamenti, elementi e ruoli.

Il futuro della discordia e della monetizzazione

Come puoi vedere, la piattaforma la butta fuori dalla finestra quando si tratta di offrire ai creatori modi per monetizzare i loro contenuti, ma crea due grandi dilemmi. Il primo è la netta transizione verso un modello di abbonamento con una piattaforma sempre più grande È meno gratuito e più Freemium. Il secondo, come accade da tempo, è il modo in cui i contenuti di Discord stanno crescendo meno facile per l’utente medio. Ho dovuto affrontare diversi ostacoli per arrivare a tutto, capisco che i creatori debbano investire il loro tempo, ma Discord potrebbe non essere la piattaforma migliore per questo. In ogni caso, c’è ancora tempo per vedere se questi cambiamenti si attaccheranno.

