Nuovo trailer di Palia, l’MMO fantasy con dungeon, design e survival per Nintendo Switch

Singularity Six ci mostra un nuovo trailer di Palia, l’ambizioso MMO free-to-play in arrivo su Nintendo Switch e PC entro la fine dell’anno.

Abbiamo appena ricevuto un fantastico Nintendo Direct dopo l’E3, che ci ha dato uno sguardo approfondito a Pikmin 4, notizie su Metal Gear Solid: Master Collection, un nuovo annuncio di Mario in 2D, il gioco solista di Peach, un remaster di Luigi’s Mansion 2… Qui puoi leggere un riassunto.

Uno dei primi giochi usciti, che abbiamo visto tempo fa, è pallido. Non siamo abituati a vedere questo genere di titoli su Nintendo Switch, ed è apprezzato.

Fortemente ispirato a Stardew Valley, World of Warcraft o Story of Seasons, Singularity Six ci offre un MMO Pieno di dungeon, costruzioni, combattimenti ed esplorazioni.

Questo è Palia, un gioco su cui si scommette Formato gratuito per giocare, che si basano sul concetto di MMO. È un gioco che non sorprende molto su PC, ma ha successo su Nintendo Switch.

Al Nintendo Direct, i suoi creatori hanno rivelato un nuovo trailer del gioco, oltre alla finestra di lancio di Palia su Switch.

MMO gratuito per dispositivi Nintendo Hybrid

Palia è un gioco MMO sviluppato da Sesta singolaritàE in qualsiasi Puoi registrarti ora sul loro sito ufficiale. Come accennato prima, lo è F2P (Free to Play), in arrivo nel Nintendo eShop.

Ciò significa che non dovrai pagare nulla per giocare. Non ci saranno condivisionicome visto in altri MMO come World of Warcraft.

In effetti, Palia è molto simile a Stardew Valley o Story of Seasons (nelle sue meccaniche), sebbene erediti il ​​tono artistico dell’MMO di Blizzard.

Nel trailer abbiamo visto come funziona il mondo di Palia. Possiamo aspettarci un ricco universo fantasy in esso Esplora dungeon, parla con altri giocatori, forma alleanze, costruisci basi e fai squadra e persino gestire i nostri raccolti.

L’idea di Singularity Six è quella di rilasciare nuovi contenuti ad ogni aggiornamento, creando un mondo unico all’interno del fantasy. Uscirà anche per PC, ma per ora rimane un’esclusiva Switch su console.

Sesta singolarità È composto da ex sviluppatori di Riot Games, Blizzard e Zyngache spiega molto sulla sua meccanica e ispirazioni tecniche.

Ciò che ha attirato maggiormente la nostra attenzione è la fluidità con cui tutto funziona. Un altro gioco riconoscibile guardando il gameplay di Palia è Zelda: Breath of the Wild.

consumati L’MMO che vuoi portare su Nintendo Switch Come una piattaforma in grado di eseguire questo tipo di giochi. In arrivo su Nintendo Hybrid e PC entro la fine dell’anno (specificato nel trailer)Natale 2023“).

