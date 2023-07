Skype è già morto ma non ti hanno avvertito | Cablato

Skype è stato uno dei servizi di comunicazione più importanti nei primi anni di questo secolo. Il software di videochiamata con MSN Messenger ha dominato il mercato delle chat nella fase Internet prima dell’avvento dei social network. Dopo due decenni, Skype viene ricordato solo da una piccola percentuale di utenti.

Questo servizio di videochiamata ha raggiunto 560 milioni di account registrati. Dopo due importanti acquisizioni, prima eBay e infine Microsoft, oggi la casa madre presume che Skype non sia morto. Nel suo ultimo rapporto, Bill Gates afferma che il servizio di messaggistica e chiamate ha 36 milioni di utenti giornalieri in tutto il mondo. La riduzione è vicina al 93% se la confrontiamo con i suoi giorni di gloria.

Microsoft sta cercando di rilanciare Skype sfruttando la popolarità dell’intelligenza artificiale (AI). Nel suo ultimo aggiornamento è già possibile parlare con la chat di Bing e Bot di chat Dall’IA generativa di Microsoft basata su ChatGPT, integrandola anche nelle chat di gruppo. Secondo la società, gli utenti di app Potranno salvare Bing come contatto per chiedere loro qualsiasi cosa, quando vogliono, con un semplice messaggio.

Anche i suoi creatori hanno abbandonato Skype. I fondatori scandinavi di Skype non usano nemmeno l’app e ammettono di non avere idea di cosa potrebbe succedergli. In una recente intervista alla CNBC, hanno espresso i loro pensieri in merito.

“Anch’io uso parecchio Skype. Comunque, l’ho installato sul mio telefono, ma i miei principali metodi di comunicazione sono altrove”, ha spiegato Ahti Henla, Head of Technical Engineering di Skype dal 2002 al 2008. “Onestamente non so cosa sia Per Skype nei prossimi anni.Anni.Jan Tallinn, l’ingegnere fondatore, ha affermato che l’unica garanzia è che ci saranno enormi cambiamenti nel settore, quindi non sono sicuro che le videochiamate saranno un argomento tra cinque anni.

Quasi l’intero team di avvio di Skype è partito per scommettere su bot e startup AI. Ahti-Hinla, ad esempio, ha una propria flotta di robot per la consegna dei pacchi.

Oggi Skype compete con altri prodotti Microsoft. Teams è uno spazio di lavoro virtuale in cui sono disponibili videochiamate e chat di gruppo. Mentre Skype ne sta riducendo il numero, Teams li sta lentamente aumentando. D’altra parte, ci sono più concorrenti con le stesse funzioni. WhatsApp, Google Meet, Zoom, FaceTime e Discord sono i programmi, servizi e canali di comunicazione con il maggior numero di utenti attivi e copertura sul mercato.

Sebbene Microsoft affermi che Skype è una solida opzione di comunicazione, i giornalisti della CNBC prevedono la sua eventuale chiusura nei prossimi anni. “Non credo che Skype tornerà. Microsoft è interessata, di norma, a essere redditizia. Non sarei sorpreso di apprendere che Skype sostanzialmente si ripaga da solo, ma non fa molti soldi per Microsoft , all’epoca “, ha dichiarato Jordan Novet, chief commercial information officer del canale televisivo. Presente”.

Nelle parole di Ahti Heinla, Skype è stato fondato per dare accesso alla comunicazione gratuita a milioni di persone. Poiché la comunicazione istantanea è già un servizio consolidato e standardizzato, Skype ha fatto il suo lavoro gettando le basi per altri servizi che oggi hanno maggior successo.