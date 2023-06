Dopo il browser web, Mullvad ha lanciato il proprio motore di ricerca

Dopo mesi di introduzione del proprio browser Web incentrato sulla privacy chiamato Mullvad Browser, basato su Firefox, Mullvad, la società dietro il noto servizio VPN con lo stesso nome, sta ora introducendo il proprio motore di ricerca chiamato Mullvad Leta.

Mullvad Leta sarà il motore di ricerca alternativo che gli utenti potranno scegliere in Mullvad Browser, purché dispongano già di un account VPN Mullvad a pagamento, anche se in caso contrario possono continuare a utilizzare il motore di ricerca DuckDuckGo, che può essere trovato per impostazione predefinita.



Motore di ricerca incentrato sulla privacy

In questo modo, Mullvad sta espandendo il proprio ecosistema di prodotti incentrati sulla privacy degli utenti, tenendo presente le crescenti preoccupazioni sulla privacy online degli utenti, che sono sempre più consapevoli di proteggersi dalla sorveglianza e dalle minacce online.

Spiegano che il loro nuovo motore di ricerca utilizza l’API di ricerca di Google come proxy e memorizza nella cache ogni ricerca effettuata dagli utenti in modo che i risultati memorizzati nella cache possano essere condivisi con altri utenti, riducendo i costi e migliorando la privacy degli utenti.

I risultati della query vengono memorizzati nella cache per 30 giorni

Naturalmente, poiché i risultati verranno archiviati per un massimo di 30 giorni, è possibile che in qualsiasi momento gli utenti possano trovare i risultati un po’ obsoleti.

Ogni utente potrà effettuare fino ad un massimo di 100 ricerche dirette al giorno, potendo usufruire senza limiti dei risultati disponibili nella cache.

Per le ricerche dirette, Google saprà solo che le ricerche vengono eseguite da Mullvad Leta e otterrà anche i termini di ricerca, senza ottenere dati aggiuntivi, quindi i dati dell’utente rimangono privati.

Un’esperienza di ricerca completamente privata

Inoltre, come potrebbe essere altrimenti, gli utenti avranno un’esperienza di ricerca completamente privata, priva di collegamenti di tracciamento di terze parti e con un’interfaccia semplice e pulita.

Gli utenti che desiderano utilizzare il nuovo motore di ricerca attraverso un browser diverso devono andare su leta.mullvad.net/ Finché sei dietro una VPN Mullvad attiva.

attraverso: L’annuncio ufficiale di Mullvad