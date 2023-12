“Puoi sempre aggiustarlo più tardi.” I creatori di Cyberpunk 2077 scherzano annunciando il nuovo gioco degli autori di No Man’s Sky – Light No Fire

Dopo aver ribaltato con successo la situazione nella loro avventura spaziale, Hello Games ha lanciato una nuova ambiziosa sfida davanti a loro con Light No Fire

Marco Yasif Editore anziano L’editore di 3DJuegos è specializzato in film e serie TV, con un interesse particolare per i principali franchise della cultura popolare attuale (DC, Harry Potter, Marvel, Star Wars, ecc.). Dopo aver conseguito una laurea in giornalismo, ho toccato i tasti per più di 10 anni sul sito di riferimento dei videogiochi in lingua spagnola spinto da un desiderio: parlare delle mie più grandi passioni. LinkedIn

CD Projekt RED e Hello Games Può “vantarsi” di saper ribaltare la situazione su due lanci di cui è stato campione Lanci disastrosi E non mantenendo, nemmeno lontanamente, le promesse fatte ai giocatori. Ci sono somiglianze tra le versioni e i successivi aggiornamenti di Cyberpunk 2077 e No Man’s Sky, e l’annuncio di Light No Fire ha mostrato quanto entrambi gli studi siano vicini per sempre.





Il team guidato da Sean Murray prende la situazione con un certo umorismo, con decine di utenti sui social network che lo fanno E non hanno esitato a chiedere moderazione nel promuovere il loro ambizioso nuovo videogioco di esplorazione.ma quello che molti di noi probabilmente non si aspettavano di vedere è la risposta di CDPR che mostra come si stiano divertendo con la community oggi dopo essere riusciti a rendere Cyberpunk 2077 la produzione che molti si aspettavano.

“Puoi sempre risolvere il problema in seguito (emoji sorridente con perle di sudore). Congratulazioni per questo fantastico annuncio!” Messaggio Twitter del CDPR

Per ora, Sean Murray non si è tirato indietro dalle sue promesse e le ha effettivamente mantenute durante la sua presentazione di Light No Fire ai The Game Awards 2023. Un viaggio all’insegna dell’avventura, della sopravvivenza e della costruzione in un vasto mondo fantasticosimile al pianeta su cui viviamo. “Ho creato la terra”. Parole potenti che ci spingono a seguire da vicino Light No Fire, anche se non c’è ancora una data di uscita e non si prevede che arrivi molto presto.

Altri sette anni di esperienza con No Man’s Sky

Non c’è dubbio sulla conoscenza che Hello Games ha acquisito negli ultimi sette anni con No Man’s Sky e che rimane, hanno assicurato i suoi autori. Ulteriori aggiornamenti nel 2024– Sarebbe una sorpresa se ci trovassimo con un’altra versione deludente per i giocatori. Ma il ricordo c’è, come il ricordo di CDPR che non esisteva proprio fino al 2023, con l’inserimento di un premio nei The Game Awards, di cui i giocatori si sarebbero quasi completamente dimenticati.

Nei giochi 3D | Il peggior videogioco della storia è un disastro così incredibile che ha un fan club 20 anni dopo

Su 3DJuegos (YouTube) | I peggiori videogiochi usciti negli ultimi 10 anni