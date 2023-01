Display OLED e pulsanti personalizzabili

Il CES 2023 è l’occasione perfetta per i produttori di lanciare i loro prodotti più speciali. schermi dentro Le cose Sono campioni, come abbiamo visto ieri a Cuffie HP con scheda nella confezione. L’ultimo a unirsi a questa tendenza è ASUS, che ha annunciato Console Xbox con schermo OLED integrato.





Più di un semplice controller Xbox

portata, portata i giochi Da ASUS con il cognome ROG (Republic of Games) e ROG Raikiri Pro è l’ultima console Xbox. Viene fornito con uno strano design E uno schermo OLED da 1,3 pollici è integrato nella parte superiore. Ha una risoluzione di 128 x 40 e ha diverse funzioni.

Questo pannello ti consente di cambiare profilo durante i giochi, controllare lo stato di carica del controller, associare il Bluetooth e persino riprodurre sfondi animati. Non assume alcun vantaggio competitivo quando lo si utilizza, a parte l’esclusività di avere un telecomando dotato di uno schermo OLED.

Tuttavia, anche se lo schermo è la parte più sorprendente della console, Questa non è la sua caratteristica migliore. Questa console è in grado di salvare diversi profili di gioco, che possiamo modificare a nostro piacimento. Oltre a poter programmare i classici pulsanti Xbox, il controller ha Quattro pulsanti posteriori programmabilie un grande D-Pad circolare. Pertanto, possiamo modificare diverse configurazioni dei pulsanti tra i giochi.

La console si collega, come qualsiasi altra Xbox, tramite Bluetooth e si ricarica tramite USB-C (cosa non molto comune). Pur essendo un controller pensato per Xbox, ASUS lo descrive come un controller per PC per professionisti. Include anche un DAC, jack per cuffie e pulsante mute. Al momento, tuttavia, non esiste un prezzo o una data di introduzione per questa stranezza Sarà disponibile per tutto il primo trimestre dell’anno.