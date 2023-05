Distributore Merlin riconosciuto durante NAB Show 2023 da diversi produttori per il suo eccellente lavoro in America Latina

In occasione del raggiungimento dell’accordo stabilito dalla National Association of Broadcasters: NAB Show 2023, Merlin Distributor è stato riconosciuto per il suo lavoro e il successo commerciale ottenuto durante l’anno fiscale 2022, raggiungendo gli obiettivi prefissati e raggiungendo vendite record in America Latina.

Panasonic ha premiato il suo distributore Merlin come “Best Sales Performance in Latin America in Fiscal Year 2022”, per una crescita delle vendite del 96% e una previsione di crescita a due cifre per il 2023. Rodrigo Costa, USA TODAY direttore delle vendite Da Panasonic do Brasil, ha spiegato: “Abbiamo ottenuto un aumento delle vendite di telecamere PTZ del 176% rispetto all’anno fiscale 2021. Abbiamo l’obiettivo di aumentare le vendite del 10% per l’anno fiscale 2022, concentrandoci sulla vendita di telecamere da remoto , e nel caso annunciatori Dalle telecamere da studio alle telecamere PTZ con il nuovo UE160.

Nell’incontro con il Direttore di Canon USA e il team Canon nella regione, insieme ai manager di Canon Brasile e Canon Messico, Merlin Distributor è stato nominato Distributore dell’anno 2022 sia in Brasile che in America Latina nelle categorie EOS Cinema Professional Videocamere e Videocamere e Videocamere Senza specchio nella zona. Fabio Zuccaratto Migotto, Coordinatore Broadcast presso PIS – Professional Imaging Solutions di Canon do Brasil Industria e Comercio Ltda: “Canon e Merlin, in Pro Business, hanno mostrato una grande crescita nelle categorie Cinema, Lens, ProVideo e Mirrorless anno dopo anno e vorrei dire La nostra sfida principale nel 2023 è anche l’integrazione di schermi 4K e PTZ, perché siamo sicuri di avere un’ottima linea di prodotti.

Un altro riconoscimento per Merlin Distributor è quello assegnato a Sony Professional Latin America da Kenichiro Hibi, Presidente di Sony Latin America e Luis Fabichak, Direttore di Sony Brasile, che si è aggiunto alla pianificazione degli obiettivi e delle strategie di business per l’anno 2023, premiando il distributore” per i risultati di vendita e distribuzione eccellenti prestazioni durante l’anno fiscale 2022 per la crescita del mercato Procam/Broadcast.



Durante NABShow, i dirigenti di Merlin hanno avuto l’opportunità di incontrare Sergio Constantino, Direttore Generale delle Operazioni per l’America Latina di JVC Professional Video Products / JVCKENWOOD, con il quale hanno definito un piano di importanti opportunità per l’intero canale distributivo del marchio in America Latina per questo anno, pianificando con Constantino: “Senza prezzo Approva la gamma di prodotti PTZ a basso costo di JVC per la regione”.

Nel caso di Datavideo, il distributore Merlin è subentrato a Jack Lin, Presidente di Datavideo, insieme a Craig Moffat, Direttore generalee Ricardo Santos Direttore Regionale delle Vendite Da Datavideo, in riconoscimento dell'”impegno e della dedizione di Merlin Distributor per superare le vendite nel 2021 e raggiungere una crescita del 25% in America Latina”.

AJA Video Systems è stato un altro produttore premiato Perfeziona il principale distributore in America Latina per la loro attività di successo nel 2022. Bryce Patton, direttore del marketing di prodotto, AJA Video e Manny Rosado, Distributore Land and Engineering Manager, entrambi di AJA Video Systems, hanno sottolineato: “Il suo costante impegno e la sua dedizione al servizio hanno portato a una crescita significativa delle vendite nell’ultimo anno e ha messo in atto un solido piano aziendale per il 2023”. Distributori efficaci, hanno rispettato al 100% le linee guida della distribuzione, hanno un ottimo risultato nelle vendite e un modello accurato come distributore, motivo per cui AJA offre loro tutto il supporto e l’attenzione di cui hanno bisogno ”ha sottolineato Rosado.

Edson Marion, CEO di Merlin Distributor, ha espresso la Convention di Las Vegas: “Straordinario, meraviglioso e stimolante sono le parole con cui possiamo definire questo NABShow per Merlin Distributor, essendo giorni entusiasmanti con i distributori in America Latina e soprattutto con i principali produttori del nostro industria professionale con la quale stiamo sviluppando il nostro mercato nella regione.