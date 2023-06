Dolores Fonzi parla di Gael García come padre

EIn una relazione molto positiva e in un apprendimento costante, Dolores Fonzi si ritrova felice come famiglia e assicura che i suoi figli hanno profonde radici messicane, poiché il suo ex marito, Gael García, ha aiutato molto in questo nonostante il fatto. Che per tutta la vita l’hanno fatto in Argentina.

L’attrice ha rivelato in un’intervista che è stato lo stesso attore a instillare in loro una parte della cultura messicana: “Noi mangiamo cibo piccante, loro amano il Messico, viaggiano molto, so che stanno con il padre, tornano”. e hanno un tono messicano, conoscono la storia perché il padre sa molto di storia. Ognuno come gli pare, mio ​​figlio ammira la mitologia greca, Gael per tutta la pandemia ha fatto lezioni sulla mitologia greca”, ha raccontato l’attrice argentina.

L’ex partner dell’attore messicano in Ventaneando ha confessato che la loro prole è molto fortunata ad avere due genitori dediti ai media artistici. “Sono bambini che viaggiano molto per il mondo perché ne accompagnano uno e penso anche che questo sia un vantaggio”, ha dichiarato.

Quando le è stato chiesto se i suoi figli vogliono seguire le orme dei genitori nell’ambiente professionale, Dolores ha detto che sono ancora troppo piccoli per decidere, anche se nota che hanno inclinazioni artistiche.

“Amano la musica e i film, e mio figlio ha studiato teatro, e sono connessi (al mezzo), perché a parte qui a casa, parlo sempre di film, ho un proiettore, ho film, tutto il tempo ogni volta che posso, voglio dire, è così divertente che ci divertiamo e anche loro lo condividono, ma continuo a non vedere che hanno la propria voce che vogliono imporre a una certa attività, stanno ancora molto bene- bambini da fare”, ha commentato.