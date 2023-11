Francia, primo produttore europeo di vino, Spagna e Italia perdono volume

Durante l’ultima campagna, il tempo ha causato la situazione Riduzione della produzione di vino in quasi tutti i mercati europei, compresa la Spagna. Tuttavia, Francia e Portogallo hanno dimostrato come la loro produzione sia cresciuta nonostante la difficile situazione, secondo i dati diffusi dal Copa-Cogeca, l’unione delle due principali organizzazioni agricole che difendono gli interessi degli allevatori e degli agricoltori davanti alle autorità europee.

“La vendemmia del 2023 mostra un continuo calo della produzione nei principali paesi produttori di Spagna, Italia e Germania”, sottolinea l’organizzazione agricola. “Tuttavia, Incrementi si registrano in Francia e PortogalloQuesti sono tra i principali paesi produttori dell’anno.

In particolare la Francia, con una crescita dell’1,47%, Già al primo posto, soppiantando così l’Italia, che tradizionalmente occupava quella posizione. La Spagna è al terzo posto nonostante il calo della produzione.

In Portogallo, l’altro Paese con dati positivi rispetto alla campagna precedente, con un incremento dell’8,6%. Il Paese è al quinto posto dietro alla Germania, che ha perso il 2,1% della produzione “a causa dell’inflazione e dell’aumento dei costi di produzione”.

COME In Spagna il calo è stato del 14,42%. Rispetto all’anno precedente, afferma il rapporto. “Condizioni climatiche severe, autunno secco, inverno e forti piogge in primavera e tarda primavera, ondate di caldo in estate, i vigneti spagnoli sono stati duramente colpiti in termini di produzione.” Tuttavia, aggiunge il testo, “grazie alla bassa umidità, le viti erano relativamente sane e producevano uve di alta qualità”.

La Spagna sta perdendo mercato a favore di paesi come Italia e Cina

In un momento in cui la siccità e gli alti costi di produzione rendono difficile il lavoro dei produttori di vino, la Spagna non solo perde capacità produttiva, ma In calo anche le esportazioniLo dicono gli ultimi dati pubblicati dall’Osservatorio del mercato vitivinicolo spagnolo (OEMV), consultati da THE OBJECTIVE.

Dopo una prima metà dell’anno positiva, le esportazioni sono diminuite del 15% in valore e del 13% in volume ad agosto, l’ultimo mese per il quale sono disponibili dati, afferma il rapporto. I dati su base annua mostrano un calo del fatturato dell’1,1% e del volume del 3,4%. E se si considerano i primi otto mesi del 2023, anche i dati saranno negativi, avendo perso il 2,3% in valore e il 2,7% in volume.

Da gennaio ad agosto 2023, L’Italia è il Paese che ha ridotto maggiormente le importazioni di vini spagnoli, con un calo totale e aggregato del 53,1%. Segue la Cina, con il 19%; Finlandia, 14% e Messico, 10,3%.

In misura minore, anche paesi come Stati Uniti, Canada, Svizzera, Giappone e Repubblica Ceca ricevono piccole quantità di vino dalla Spagna.

D’altra parte, Russia e Lituania hanno aumentato significativamente i loro acquisti di vino spagnolo durante questo periodorispettivamente 32,7% e 21,3%.

L’agricoltura prevede un altro calo della produzione

Secondo le previsioni del Ministero dell’Agricoltura, della Pesca e dell’Alimentazione, la situazione in Spagna non sembra migliorare nella prossima campagna. Lo ha annunciato il Ministero al termine di una tavola rotonda sul settore vitivinicolo tenutasi in ottobre Si prevede un calo della produzione del 15%. Per la campagna 2023/2024.

“La produzione di vino stimata secondo i dati condivisi dal Ministero e dal dipartimento mostra una disponibilità di vino per la nuova campagna di 67,3 milioni di ettolitri, insieme alle scorte finali di 36,5 milioni di ettolitri della campagna precedente. Il più basso nelle ultime sei campagne», sottolinea in un comunicato.

Una situazione compatibile Meno consumi Se si confrontano i dati per l’anno 2023 con l’anno precedente. Rispetto allo stesso periodo del 2022, OEMV ha registrato un aumento dei consumi dello 0,2% a luglio e un calo della crescita dello 0,2% a marzo. .

Quando si analizzano i tipi di consumo, si osserva Il settore dell’ospitalità si sta lentamente riprendendo Dopo l’impatto della pandemia e con una crescita debole, è il canale alimentare a trascinare i dati verso un calo delle vendite.