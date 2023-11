Spagna, Italia e Portogallo uniscono le forze per incoraggiare un consumo moderato di vino

La Federazione Spagnola del Vino (FEV), coordinatrice del progetto Wine in Moderation in Spagna, parteciperà mercoledì prossimo alla prima edizione del WiM Day, promosso dall’associazione ‘Wine in Moderation’, che comprende aziende di diversi paesi. Secondo un rapporto, Europa e America Latina promuovono una cultura del vino sostenibile con un consumo moderato come parte di uno stile di vita sano.

In particolare, questa giornata è concepita come un evento internazionale

Per sensibilizzare sull’importanza di un consumo responsabile e moderato del vino, informare i consumatori affinché prendano decisioni responsabili, evitino consumi impropri e apprezzino appieno la storia e la cultura dietro ogni bicchiere di vino.

In questo modo, ‘il miglior vino?’ La campagna è lanciata. Qualcosa che puoi ricordare’, una serie di attività che prenderanno parte alla prima edizione di questo Vime Day in tre paesi: Spagna, Italia e Portogallo.

Inoltre, alla vigilia del WIM Day, si punta a promuovere nuove alleanze non solo con il settore vitivinicolo ma anche con quello dell’ospitalità e della distribuzione.

Consumo moderato di alcol.

In particolare, è stato raggiunto un accordo con l’Interprofessionale del vino spagnolo (OIVE) per promuovere e diffondere i messaggi della campagna durante tutta la settimana in ‘Espacio vino’, mentre è prevista l’affiliazione di AECOC e Hospitality of Spain. In un piano moderato.

Il direttore generale della FEV, José Luis Benítez, ha ricordato “l’impegno inequivocabile” dell’associazione e delle cantine associate in questo progetto “Wine in Moderation”. “Quindici anni dopo, difendiamo ancora pienamente che il consumo moderato di vino ha un posto legittimo nella nostra società, che dobbiamo proteggere, osservando e informando i nostri consumatori e contribuendo all’apprezzamento dei nostri prodotti e della cultura del vino in generale”, ha sottolineato .

Per saperne di più