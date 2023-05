Don Omar e Chincho Corleone ci portano una dose di reggaeton d’altri tempi con “Podemos Repeat it” | LOS40 Urbano

Don Omar e Chincho Corleone considerano la storia della musica reggae. Di questo non c’è alcun dubbio. Per questo motivo, ogni volta che qualcuno pubblica una nuova canzone, rivoluziona i fan del genere. Va bene allora. Immagina cosa potrebbero fare quando si riuniscono sulla stessa canzone.

Ora che il fine settimana è arrivato, entrambi gli artisti hanno voluto tirarci su il morale con una buona dose di buon reggaeton vecchio stile da una mano Possiamo ripeterlouna di quelle canzoni da pista da ballo che ti fanno muovere il tuo scheletro in pochi secondi. Quella che molti chiamano la “Chiamata Berio”.

Possiamo ripeterlo È arrivato sulle piattaforme digitali venerdì 26 maggio, anche se i nostri eroi hanno già scaldato i motori sui social media per tutta la settimana. “Questo sarebbe un interessante ritorno al passato con Chencho Corleone”, ha detto Kong sul suo Instagram.. Immediatamente, i suoi fan lo pregarono di non impiegare così tanto tempo per pubblicare la canzone, poiché sarebbe diventata il suo nuovo inno.

E così è diventato. anche senza un video, Possiamo ripeterlo È già un chiaro candidato per diventare la colonna sonora delle feste.

Non è la prima volta che questi due artisti reggaeton della vecchia scuola uniscono i loro talenti in una canzone. Lo avevano già fatto negli anni precedenti quando Chencho faceva parte del gruppo Il piano B è con Maldy. Ora volevano rinfrescare la memoria dei seguaci del genere urbano e ricordare loro perché sono alcuni dei più grandi riferimenti sulla scena. O almeno questo si legge nei commenti degli utenti sui social.

E tu, cosa ne pensi? Possiamo ripeterlo?