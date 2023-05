‘I’m Cursed’, si vocifera di una collaborazione tra Shakira e Cardi B | musica

La ricerca nel catalogo di alcune delle maggiori major musicali è diventata di moda tra i fan più accaniti di certi cantanti. È grazie a loro che si scoprono leak o repertori di artisti inediti per i quali non ci sono riscontri. Ed è esattamente quello che è successo la scorsa settimana con diverse canzoni Shakira.

La solista colombiana ha appena pubblicato “Acrostic”, il brano che ha dedicato ai suoi figli nel bel mezzo di una grande tempesta emotiva dovuta alla sua situazione personale, ma sappiamo che il suo nuovo album in studio è molto vicino perché ci sono già diversi singoli che sono . È stato pubblicato nell’ultimo anno e mezzo.

Alcune perdite lo hanno indicato desiderio intrinseco Questo album sarà la raccolta di molti di questi e altri singoli di cui si è parlato molto questo fine settimana. Perché per tutto il fine settimana ci sono stati così tanti fan che parlavano di perderti, una canzone che Nicki Minaj e Shakira hanno condiviso sull’LP.

Tra pochi giorni, stessa cosa L’identità musicale è attribuita al repertorio di BMI (Broadcast Music Ind., una delle tre più grandi organizzazioni di diritti di trasmissione negli Stati Uniti) I’m Licked, una presunta collaborazione tra Shakira e Cardi B.

Come è logico, né le loro etichette discografiche, né gli artisti stessi, né le loro band, né nessuno del loro ambiente hanno confermato o smentito tutte queste voci. La lunga carriera di Shakira, che comprende collaborazioni con grandi artiste come Beyoncé, Rihanna o Carol G, ci ha mostrato che tutto è possibile nelle mani di una delle più importanti artiste latine della storia della musica.

Per ora, stiamo ancora aspettando notizie sull’attesissimo disco successore di El Dorado, che non ha ancora una data di uscita programmata o un titolo confermato. E tutto questo nonostante il fatto che con i singoli già usciti fosse già possibile realizzare un album: Mi piace, non aspettare, non preoccuparti, BZRP Music Sessions #53, mi congratulo con te, monotono, acrostico e bicchiere vuoto (che non ha ancora visto la luce del giorno).