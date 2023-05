La Sirenetta rinnova la storia di Ariel la Sirenetta oltre il colore della pelle

Dopo anni di polemiche, il film live-action “La sirenetta” è arrivato sul grande schermo con un discorso rinnovato che “mostra il mondo in cui vorremmo vivere e il mondo in cui viviamo realmente”, Melissa McCarthy, che interpreta la spietata la strega del mare Ursula, racconta a EFE.

Nel 2019, la Disney ha annunciato che avrebbe iniziato la produzione della versione umana del film su Ariel, la famosa sirena adolescente che sogna di sapere cosa c’è in superficie, basato sulla storia di Hans Christian Andersen, il cui adattamento animato è diventato virale nel 1989.

La notizia ha scioccato i fan di tutto il mondo con la conferma che l’attrice afroamericana Halle Bailey avrebbe interpretato la caucasica dai capelli rossi, provocando una raffica di commenti razzisti che mettevano in dubbio il cambio di identità del personaggio immaginario.

Nonostante ciò, il film ha fatto il suo corso e ora il film arriverà nelle sale internazionali il 26 maggio immergendo il pubblico nella storia navale aggiornata.

“Fin dall’inizio, il regista Rob Marshall e il produttore John DeLuca hanno voluto mostrare quanto sia diverso il mondo. Quanto sarebbe noiosa la vita se fossimo tutti uguali!”.

In un incontro con i media internazionali in cui era presente EFE, Marshall e DeLuca hanno affermato che “non c’era alcun motivo o intento specifico nel casting dell’attrice” e, a loro avviso, la reazione che ne è derivata è stata “vecchia” e di “un altro secolo”. .

Marshall ha anche affermato di aver fatto audizioni a migliaia di ragazze di razze diverse e che la performance di Bailey è stata “semplicemente fantastica” perché “aveva tutte le qualità che stavamo cercando in Ariel”.

La diversità nel film non si limitava al colore della pelle di un personaggio, poiché il regista ha combinato nella sua squadra una varietà di caratteristiche fisiche con attori di diverse nazionalità che, nelle parole di McCarthy, “abbattono muri e porte” sulla strada per l’inclusione .

paradigma di trasformazione

Secondo McCarthy, la nuova proposta di Marshall non era da meno quando si trattava di modernizzare i concetti sociali del primo lotto oggi molto criticati, come l’amore romantico e l’autonomia delle donne.

Il film del 1989 parlava di una ragazza che vuole un ragazzo e alla fine lo trova; Questo è molto di più su Ariel e la sua lotta per creare la vita che vuole e si scopre che incontra il principe Eric lungo la strada, ma quello che sta davvero cercando è una vita che può scegliere e lui fa lo stesso”, ha detto l’attrice.

McCarthy è il più grande cattivo della storia e una strega che, per fare del male a suo fratello, il re Tritone, padre di Ariel, cercherà di distruggere la vita della sirenetta.

L’attore spagnolo Javier Bardem dà vita al Re dell’Oceano e in una conversazione con EFE ha detto che il suo personaggio gli ha lasciato molti insegnamenti che, come padre di una bambina nella vita reale, dovrà applicare nel “prossimo futuro”. “.

“(Il film) ti aiuta ad accettare cose che sono difficili per i genitori, come cos’è il vero amore, che in questo caso è rispettare la libertà delle figlie e permettere loro di scegliere ciò che vogliono diventare”, ha detto.

Musicalmente, la potente voce di Halle Bailey dà vita a “Part of Your World”, mentre McCarthy interpreta “Poor Unfortunate Souls”, entrambi presenti nella versione originale, sebbene il progetto includa anche brani inediti.

“Volevamo fare qualcosa di nuovo, qualcosa di fresco, cercando di mantenere un equilibrio tra il vecchio e il nuovo”, ha detto il compositore Alan Menken, che ha creato la colonna sonora originale con Howard Ashman.

Infine, Marshall, che è anche autore di opere come “Chicago” (2002) o “Mary Poppins Returns” (2018), ha concluso che la sua versione della storia avrebbe continuato a ispirare le nuove generazioni a lottare per i propri sogni e a non essere paura dell’ignoto.

Monica Rubalcava e Ines Fernández Pontes