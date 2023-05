Netflix sta dando vita a un’estate d’amore con il ritorno di Heartstopper e il viaggio degli eroi a Parigi

Tutto indica che questa sarà un’estate d’amore su Netflix. aggiunto all’estate di Elisabet Benavent con le anteprime della terza stagione di “Valeria” il 2 giugno e “A Perfect Story” il 28 luglio. Il 3 agosto uscirà la seconda parte di “Heartstopper”, che ha già rubato il cuore del pubblico con la sua premiere.

Le prime immagini delle nuove stagioni indicano un viaggio a Parigi con la School of Champions, che sarà ancora più emozionante come confermato dal produttore Patrick Walkers. “È stato un assoluto privilegio continuare la storia di Nick, Charlie e il resto degli amici nella seconda stagione di Heartstopper”, ha detto Walkers. Siamo stati in grado di osservare come gli attori si evolvono con i loro personaggi in ogni modo, che rende questa nuova stagione un viaggio emozionante. preparati! “

Tutto è pronto per essere visto Come Nick e Charlie affrontano una nuova fase della loro relazione, guarda come Tara e Darcy affrontano nuove sfide o aspetta di vedere se Tao ed Elle si chiedono se possono essere più che amici. con il Gli esami sono dietro l’angolo, il viaggio di studio a Parigi e il ballo di fine anno Per pianificare, il gruppo deve destreggiarsi mentre attraversano le fasi successive della loro vita, amore e amicizia.

Kate Connor (“Rocketman”) e Joe Locke (“Heartstopper”) riprendono i ruoli di Nick e Charlie in questo nuovo sequel di 8 episodi insieme a Jasmine Feeney (Elle), William Gao (Tao), Corinna Brown (Tara) e Kizzy Edgel (Darcy) e Sebastian Croft (Ben), Toby Donovan (Isaac), Rhea Norwood (Imogen), Jenny Walser (Torey), Cormac Hyde-Corinne (Harry) e il premio Oscar Olivia Colman (The Crown).