Donte DiVincenzo ai New York Knicks per 4 anni e 50 milioni di dollari

IL Sabato i New York Knicks hanno firmato un contratto quadriennale da 50 milioni di dollari con il free agent. Don DivincenzoRiunendosi con i suoi ex compagni di squadra del Villanova, il suo agente, Jason Glochon, ha detto ad Adrian Wojnarowski di ESPN, Galeno Bronson E Josh Hart.

DiVincenzo, 26 anni, sta uscendo da una buona stagione con Guerrieri dello stato d’oro, con il quale ha segnato 9.4 punti di media, 4.4 rimbalzi e 3.5 assist in 72 partite di regular season (36 partenze) e ha tirato il 39.7% da tre punti, il miglior punteggio della sua carriera. Entro 5,3 tentativi a partita.

Donte DiVincenzo, durante una partita della regular season 2023 contro i Bucks.

Dopo che i Knicks hanno firmato Bronson in free agency la scorsa estate, ha poi inviato una scelta al primo turno al Blazer Portland Trail Per Hart alla scadenza commerciale di febbraio, hanno ora aggiunto un terzo prodotto Villanova nel giro di un anno firmando DiVincenzo, uno dei migliori giocatori disponibili nella classe free agent dell’anno.

DiVincenzo ha rifiutato un’opzione giocatore da $ 4,7 milioni per la prossima stagione all’inizio di questa settimana. L’aspettativa era che avrebbe ottenuto un enorme aumento da quel numero sul mercato aperto, e alla fine lo ha fatto con i Knicks.

Dà a New York un altro solido difensore e un solido contrasto da 3 punti, continuando ad adattarsi allo stampo che la squadra ha costruito sotto l’allenatore Tom Thibodeau e unendosi a una rotazione perimetrale che include Hart, Bronson, RJ BarrettE Emanuele Presto E Quentin Grimes.

Sabato presto, ha mandato avanti i Knicks Obi Tobin in Indiana per un paio di future scelte al secondo turno in una mossa che ha aperto un punto di rotazione a New York e guadagnato un po’ di stipendio per aiutare DiVincenzo sotto il limite di $ 172,3 milioni a causa di avergli dato un’eccezione di medio livello.

DiVincenzo è stata una scelta al primo turno Milwaukee Bucks nel Draft NBA 2018 e ha trascorso parte di quattro stagioni con i Bucks, incluso l’inizio di 66 partite di stagione regolare nella stagione 2021 vincitrice del campionato prima di saltare la maggior parte dei playoff a causa di un infortunio al ginocchio. .

Poi è stato cambiato in Sacramento Re sulla scadenza commerciale del 2022 prima di firmare un contratto di un anno con un’opzione per il secondo giocatore con Golden State la scorsa estate.

I Knicks sperano che l’aggiunta di DiVincenzo consentirà loro di costruire sul successo della scorsa stagione, quando New York ha vinto una serie di playoff per la prima volta in un decennio sconfiggendo Cleveland Cavalieri in cinque partite. I Knicks alla fine hanno perso contro Miami Heat In sei partite nel turno successivo.