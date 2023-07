Bernal è stato il migliore dei colombiani all’inizio del tour

ESPN. comLettura: due minuti.

Bernal è stato il migliore dei colombiani nella prima tappa del Tour de France. Immagini Getty

La prima tappa del Tour de France si è svolta a Bilbao con una lunghezza di 182 chilometri e Il vincitore al termine di una giornata molto dura è stato il britannico Adam Yates degli Emirati Arabi Uniti. Al traguardo c’è stato un duello serrato con suo fratello, Simon Yates.

Il vincitore lo ha fatto tagliando il traguardo in un tempo di 4 ore 22 minuti 49 secondi.

La prima sezione non è stata molto complicata, ma Egan Bernal lo aveva avvertito bene in vista della gara: “È come una classica dove tutti diventano molto nervosi e lo sentirai per tutta la gara. , È molto veloce, lì ci sono diversi metri di dislivello, ma va molto veloce, ci sarà molto stress”.

Fase 1 contrassegnata da La fuga di cinque partecipanti che hanno corso per oltre 140 km. Lilian Calmeghani (Intermarche), Simone Guglielmi (Arcaia), Pascal Einkorn (Lotto), Jonas Gregaard (Uno X) e Valentin Veyron (Total Energies) erano in testa fin dall’inizio, a meno di due minuti.

Il colombiano Egan Bernal, che all’inizio della fuga ha avuto qualche problema meccanico ai pedali, ha saputo recuperare ed è sempre rimasto nel gruppo degli inseguitori. Zipaquirá è stato uno dei migliori colombiani e dei migliori latinoamericani, raggiungendo il 23° posto, a 33 secondi da Adam Yates.

A 50 km dalla fine il maresciallo di testa ha inseguito i due fuggitivi e negli ultimi chilometri è scoppiata la battaglia tra i fratelli Yates.

A 22 chilometri dall’arrivo Richard Carapaz ed Enrique Mass hanno subito una brutta caduta che ha costretto anche lo spagnolo ad espellere subito la gara.

Altri ciclisti colombiani sono arrivati ​​così a Bilbao: Harol Tejada è 26esimo a 33 secondi, Daniel Felipe Martinez 56esimo a 3min 13in, Esteban Chaves 61esimo a 4:59 e Rigoberto Uran 70esimo a 5min 36..