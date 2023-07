Riepilogo partita San Diego Padres vs Cincinnati Reds (5-7)

Carlos Santana, Matt Olson, Ronald Acuna Jr Ezequiel Tovar è stato tra gli eroi venerdì con incredibili successi nel gioco del baseball grandi campionati.

mentre il Atlanta Braves Continua con il loro passo verso l’alto, e genitori Sono in caduta libera e ora sono in gran parte persi a Cincinnati.

San Diego Padres 5-7 Cincinnati Reds

Spencer Steer ha segnato un fuoricampo di due run all’undicesimo inning mentre i Cincinnati Reds, che sono arrivati ​​​​da dietro due volte negli inning extra, hanno lasciato i Cincinnati Reds a lanciare negli inning extra. San Diego Padres.

Eli de la Cruz ha avuto una corsa e un RBI, mentre Matt McClain e Tyler Stephenson hanno entrambi colpito i Reds. La vittoria è andata al messicano Daniele Duarte (1-0) che ha ritirato la battuta nel gioco.

domenicano Fernando Tatis jr. RBI, RBI di Juan Soto e Gary Sanchez e due punti di Uruban Xander Bogaerts segnati in attacco per i Padres, che hanno perso sei partite consecutive.

Miami Marlins 4-16 Atlanta Braves

Matt Olson ha segnato due fuoricampo, ha guidato in cinque punti e ne ha segnati quattro, il venezuelano Ronald Acuña Jr. ha fatto sparire la palla dal parco, ha segnato tre punti e ha aggiunto due RBI e il portoricano Eddie Rosario ha mandato una palla in tribuna e ha prodotto tre punti per condurre un’offesa a sei board a tutto turno che sta proiettando Atlanta Braves Prima Miami Marlin.

Austin Riley E anche Shaun Murphy per i Braves, che ha aggiunto un ballottaggio Ozzie Albies di Curaçao e Repubblica Dominicana. Marcello Ozuna.

Houston Astros 5-3 Texas Rangers

venezuelano José Altuve Ha colpito la palla fuori dal parco e ha guidato in due run, l’Honduras Mauricio Dupont ha guidato in due run mentre passavano gli Houston Astros Ranger del Texas.

Contro i loro rivali di divisione, il lancio degli Astros era nelle mani del dominicano Ronel Blanco (2-0), che ha lanciato cinque inning di due valide e tre corse, Hector Neres e Brian Abreu, che hanno fatto squadra a reti inviolate su ciascuno. .

Cleveland Guardians 1-10 Chicago Cubs

Il dominicano Christopher Morrell ha messo in campo la palla fuori dal parco e ha guidato in tre run, anche Nick Madrigal ha segnato e ha guidato in due run per guidare l’attacco. Chicago Cubsnella loro vittoria sui Cleveland Guardians.

Jared Young ha guidato in due punti e ha segnato due touchdown e Yan Gomez è stato un running back per i Cubs.

Altri risultati

Diamondbacks 6-2 Angeli

Dodgers 9-3 reali

Giganti 5-4 metri

I cittadini 2-1 Phillies

Red Sox 5-0 Blue Jays

Raggi 15-4 marinai

